Путин: в Москве формируется кинокластер мирового уровня

Путин также отметил, что частью повседневной жизни москвичей стали выставки, лекции, концерты, фестивали, спортивные мероприятия. «Вместе с бизнесом, предприятиями креативных, творческих индустрий Москва формирует особую, уникальную атмосферу, настроение в городе — городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед», — заключил президент.