Путин: в Москве формируется кинокластер мирового уровня

Президент анонсировал скорое «возрождение исторической Киностудии имени Горького»
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия создает кинокластер мирового уровня для ускорения развития российской киноиндустрии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в «Зарядье» в честь Дня города Москвы.

«Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа», — отметил глава государства.

Он рассказал о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов кинопарка «Москино», а также анонсировал скорое «возрождение исторической Киностудии имени Горького».

Путин также отметил, что частью повседневной жизни москвичей стали выставки, лекции, концерты, фестивали, спортивные мероприятия. «Вместе с бизнесом, предприятиями креативных, творческих индустрий Москва формирует особую, уникальную атмосферу, настроение в городе — городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед», — заключил президент.

Ранее Песков рассказал, какие фильмы и сериалы любит Путин.