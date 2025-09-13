Путин: в Москве формируется кинокластер мирового уровня

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия создает кинокластер мирового уровня для ускорения развития российской киноиндустрии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в «Зарядье» в честь Дня города Москвы.
«Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа», — отметил глава государства.
Он рассказал о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов кинопарка «Москино», а также анонсировал скорое «возрождение исторической Киностудии имени Горького».
Путин также отметил, что частью повседневной жизни москвичей стали выставки, лекции, концерты, фестивали, спортивные мероприятия. «Вместе с бизнесом, предприятиями креативных, творческих индустрий Москва формирует особую, уникальную атмосферу, настроение в городе — городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед», — заключил президент.
