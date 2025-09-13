Павел Прилучный высказался о своем двухлетнем сыне

«Мне кажется, что сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с такими мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет “инопланетянин”. Ему сейчас два года и четыре месяца, он уже хорошо говорит на русском, на английском, старается немножечко на армянском», — сказала она.