Павел Прилучный высказался о своем двухлетнем сыне

Актер назвал сына «тестостероновым мужичком»
Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный назвал своего 2-летнего сына от Зепюр Брутян-Прилучной Микаэля обаятельным. Об этом звезда «Мажора» рассказал в совместном с супругой интервью журналу «Караван историй».

«Он уже такой маленький тестостероновый мужичок. Ему нравятся девочки. Он летает с нами в самолете и, если видит красивых девушек, то будет за ними ходить», — признался артист.

Прилучный предположил, что Микаэль пойдет по стопам родителей — станет артистом. По его словам, мальчик «очень сильно рвется вырасти» и «жаден до знаний».

Супруга актера Зепюр Брутян добавила, что с самого рождения родители заметили в ребенке необычные способности, из-за чего отец даже прозвал его «инопланетянин».

«Мне кажется, что сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с такими мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет “инопланетянин”. Ему сейчас два года и четыре месяца, он уже хорошо говорит на русском, на английском, старается немножечко на армянском», — сказала она.

