Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости

Актера сравнили с Реввой из-за чувства собственной важности
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев

Автор Telegram-канала «Небожена» обвинил актера Дмитрия Нагиева в заносчивости, поскольку звезда «Чикатило» с иронией ответил на вопрос журналиста «Известий» о том, удалось ли ему выбраться из амплуа комедийного актёра.

В ходе беседы с корреспондентом Нагиев переспросил: «Даже “Чикатило” смешной получился? И “Непрощенный” Виталий Калоев тоже, наверное, у вас вызвал улыбку?». Актер указал на ряд своих драматических ролей и понадеялся, что его биографы впоследствии ответят на этот вопрос. Ему же «все равно», так как он искренне относится ко всему, что делает.

«Нагиев сейчас снимается в 12-х “Елках” и довольно заносчиво сказал о своих последних ролях. Так ведь действительно Чикатило и Калоев в его исполнении вышли комичными, гротескными… Нагиев стал похож на Ревву в своем идиотском чувстве собственной важности», — сказано в посте «Небожены».

До этого Дмитрий Нагиев объяснил, почему не открыл актерскую студию для новичков.