Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости

В ходе беседы с корреспондентом Нагиев переспросил: «Даже “Чикатило” смешной получился? И “Непрощенный” Виталий Калоев тоже, наверное, у вас вызвал улыбку?». Актер указал на ряд своих драматических ролей и понадеялся, что его биографы впоследствии ответят на этот вопрос. Ему же «все равно», так как он искренне относится ко всему, что делает.