В Китае на месяц продлили прокат «Красного шелка»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокат российско-китайского ретро-детектива «Красный шелк» в Китае продлен на месяц. Об этом ТАСС сообщил актер и генеральный продюсер фильма Гоша Куценко.
«Мы сейчас катаемся в Китае. [Там] продлили на месяц еще прокат», — сказал Куценко.
Премьера «Красного шелка» в Китае прошла 4 сентября в пекинском кинотеатре Tianying Cineplex. Двумя днями позже, 6 сентября, картина вышла в широкий прокат в Китае.
Как ранее сообщила генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова, за первые выходные проката фильму удалось собрать «несколько сотен тысяч долларов». «В новейшей истории это, конечно, рекордные сборы. Он вышел в огромной конкуренции и был одним из лучших релизов», — подчеркнула Баланова на сессии «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня» в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
О фильме
Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group совместно с «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. Это совместный проект с Китаем в области кинематографа. Фильм рассчитан как на старшее, так и на молодое поколение, включает элементы детектива и экшена.
Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.
В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а такжеЧжэн Ханьи и другие китайские актеры. «Красный шелк» был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.
О форуме
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели.
Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.
Ранее Путин рассказал, что не смотрел фильм «Красный шелк».