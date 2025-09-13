В Китае на месяц продлили прокат «Красного шелка»

Как ранее сообщила генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Светлана Баланова, за первые выходные проката фильму удалось собрать «несколько сотен тысяч долларов». «В новейшей истории это, конечно, рекордные сборы. Он вышел в огромной конкуренции и был одним из лучших релизов», — подчеркнула Баланова на сессии «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня» в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.