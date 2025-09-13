В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет из-за продолжительной болезни. За время своей кинокарьеры она сыграла более 130 ролей. В том числе ее помнят по таким фильмам, как «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».