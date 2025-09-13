Ричмонд
В Москве открыли дело о наследстве Валентины Талызиной

Московский нотариус открыл дело о наследстве народной артистки СССР
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 годИсточник: PersonaStars

Дело о наследстве после кончины народной артистки РСФСР Валентины Талызиной открыли в Москве. Об этом со ссылкой на юридические материалы пишет РИА Новости.

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет из-за продолжительной болезни. За время своей кинокарьеры она сыграла более 130 ролей. В том числе ее помнят по таким фильмам, как «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В последний раз Талызина вышла на сцену театра Моссовета 9 мая, во время концерта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В своем последнем интервью Талызина назвала «дурочкой» певицу Аллу Пугачеву, а до этого пожаловалась на предательство внучки, которая не пригласила ее на свадьбу.