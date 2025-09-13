Чиповская рассказала, какое обращение нравится ей больше всего

Кроме того, Чиповская призналась, что в 16 лет у нее была звездная болезнь, заставлявшая юную актрису вести себя некрасиво. Артистка отметила, что из-за этого она не сразу поступила в театральный вуз — при первой попытке поступить Чиповская забыла прийти на проверку пластических данных, вела себя вызывающе, забыла стихотворение на конкурсе и честно сказала: «Я забыла».