Прилучный: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» поможет культурному обмену

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский актер Павел Прилучный выразил уверенность, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» будет способствовать культурному обмену с другими странами.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.
«Я рад, что появилась новая международная премия “Бриллиантовая бабочка”, которая не только станет ценным призом для любого кинематографиста, но и поспособствует культурному обмену с другими странами», — сказал ТАСС Прилучный. Он считает, что «“Бриллиантовая бабочка” — прекрасная и крайне нужная идея, награды ждут новых героев».
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, эквивалентную миллиону долларов, и каждая следующая номинация — 250 тысяч долларов.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».
Накануне Никита Михалков перечислил преимущества «Бриллиантовой бабочки» перед «Оскаром».