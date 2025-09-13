Прилучный: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» поможет культурному обмену

«Я рад, что появилась новая международная премия “Бриллиантовая бабочка”, которая не только станет ценным призом для любого кинематографиста, но и поспособствует культурному обмену с другими странами», — сказал ТАСС Прилучный. Он считает, что «“Бриллиантовая бабочка” — прекрасная и крайне нужная идея, награды ждут новых героев».