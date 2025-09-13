Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Лихих» потребовал вернуть одну особенность девяностых

Артем Быстров заявил, что скучает по отсутствию интернета
Артем Быстров на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба
Артем Быстров на премьере сериала «Лихие», фото: пресс-служба

Актер Артем Быстров на премьере второго сезона сериала «Лихие» «потребовал» вернуть одну особенность эпохи девяностых. Его цитирует «Пятый канал».

Быстров ответил на вопрос о том, что бы ему хотелось вернуть из прошлого.

«Отсутствие интернета», — сказал он.

По словам Быстрова, ему бы хотелось возродить прежнее взаимодействие между людьми в нынешнем мире. Без возможности подключиться к интернету, считает он, люди начнут искать друг друга так же, как раньше, и такой подход может помочь взглянуть на опыт прошлого с новой точки зрения.

Накануне состоялась премьера второго сезона сериала «Лихие».