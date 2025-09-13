Звезда «Лихих» потребовал вернуть одну особенность девяностых

Актер Артем Быстров на премьере второго сезона сериала «Лихие» «потребовал» вернуть одну особенность эпохи девяностых. Его цитирует «Пятый канал».
Быстров ответил на вопрос о том, что бы ему хотелось вернуть из прошлого.
«Отсутствие интернета», — сказал он.
По словам Быстрова, ему бы хотелось возродить прежнее взаимодействие между людьми в нынешнем мире. Без возможности подключиться к интернету, считает он, люди начнут искать друг друга так же, как раньше, и такой подход может помочь взглянуть на опыт прошлого с новой точки зрения.
Накануне состоялась премьера второго сезона сериала «Лихие».