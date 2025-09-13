Шахназаров назвал «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития

«Безусловно, любая культура развивается во взаимодействии. Другое дело — сейчас мы видим, что Запад пытается отменить нашу культуру. Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры — стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению — и это должны помнить все, кто выбирает такую политику», — прокомментировал Шахназаров и отметил, что заявление президента стало как внутренним, так и внешним посланием.