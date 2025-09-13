Шахназаров назвал «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Попытки навязать «отмену» русской культуры являются стратегией тупикового развития, которые не дадут результатов и приведут к гибели тех, кто выбрал этот путь. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров после выступления президента РФ Владимира Путина на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Ранее во время своего выступления Путин заявил, что национальная культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами. Президент также отметил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью.
«Безусловно, любая культура развивается во взаимодействии. Другое дело — сейчас мы видим, что Запад пытается отменить нашу культуру. Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры — стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению — и это должны помнить все, кто выбирает такую политику», — прокомментировал Шахназаров и отметил, что заявление президента стало как внутренним, так и внешним посланием.
Собеседник агентства обратил внимание на то, что Россия не сконцентрирована на взаимоотношениях с Западом, и призвал уделить внимание тем странам, которые готовы работать с РФ. «За его пределами (за пределами Запада — прим. ТАСС) существует огромный мир, который не стремится отменить нашу культуру, а напротив — хочет взаимодействовать и это делает», — заключил он.
О форуме
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».
Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.