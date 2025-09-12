Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

Актриса в платье с глубоким декольте появилась на благотворительном вечере

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенном наряде появилась на благотворительном вечере Kering Foundation Caring. Снимки публикует Page Six.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

59-летняя знаменитость обнажила грудь в платье люксового бренда Balenciaga с глубоким декольте. Образ телезвезда дополнила бриллиантовыми серьгами и крупным кольцом, а в руках она держала черный клатч. При этом волосы Хайек собрали в высокий хвост, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Ранее Сальма Хайек отметила 59-летие в бикини.