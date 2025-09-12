Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей на аптечном бизнесе за период 2024 года. Об этом сообщает «Звездач».
Как отмечает Telegram-канал, доли в аптечных фирмах, включая сети «Планета здоровья» и «Монастырев», принесли Высоцкой значительный доход. При этом прибыль от компаний, связанных с кулинарией, в сфере которой телеведущая наиболее известна, принесли Высоцкой порядка 422,4 млн рублей за 2024 год.
Издание также подчеркнула, что, помимо этого, российская телеведущая владеет долями в компаниях супруга — режиссера Андрея Кончаловского. Среди них есть предприятия в ресторанном бизнесе, продюсерских центрах и кинокомпании.