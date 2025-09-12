Джейми Ли Кертис планирует завершить карьеру на фоне успеха «Чумовой пятницы 2»

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис, недавно пережившая громкое творческое возрождение, может неожиданно уйти из Голливуда. Как сообщает Radar Online, 66-летняя звезда тайно планирует «шокирующую отставку», несмотря на новые проекты и роли.
Причина в личной драме: Джейми Ли не хочет повторить судьбу своих родителей — легендарных актеров Джанет Ли и Тони Кертиса, которых индустрия «отвергла» в зрелом возрасте.
«Я видела, как они достигли невероятного успеха, а затем все постепенно угасло. Это было очень болезненно. <…> Я готовлюсь уйти, чтобы не страдать так, как моя семья. Хочу покинуть вечеринку до того, как меня перестанут приглашать», — призналась актриса.
По словам друзей, Кертис все чаще говорит о желании «уйти с достоинством», даже несмотря на расцвет карьеры. Она признается, что «самоотстраняется уже 30 лет», выбирая между яркими проектами и долгими паузами в работе.
Напомним, недавно актриса вновь вернулась к роли Тесс Коулман в сиквеле «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан — теперь уже в образе бабушки. Но даже этот успех, как утверждают инсайдеры, только укрепил ее в мысли, что завершить карьеру лучше «вовремя».