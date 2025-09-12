Ричмонд
Джейми Ли Кертис планирует завершить карьеру на фоне успеха «Чумовой пятницы 2»

Radar Online: Джейми Ли Кертис планирует завершить карьеру
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли КертисИсточник: Legion-Media.ru

Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис, недавно пережившая громкое творческое возрождение, может неожиданно уйти из Голливуда. Как сообщает Radar Online, 66-летняя звезда тайно планирует «шокирующую отставку», несмотря на новые проекты и роли.

Причина в личной драме: Джейми Ли не хочет повторить судьбу своих родителей — легендарных актеров Джанет Ли и Тони Кертиса, которых индустрия «отвергла» в зрелом возрасте.

«Я видела, как они достигли невероятного успеха, а затем все постепенно угасло. Это было очень болезненно. <…> Я готовлюсь уйти, чтобы не страдать так, как моя семья. Хочу покинуть вечеринку до того, как меня перестанут приглашать», — призналась актриса.

По словам друзей, Кертис все чаще говорит о желании «уйти с достоинством», даже несмотря на расцвет карьеры. Она признается, что «самоотстраняется уже 30 лет», выбирая между яркими проектами и долгими паузами в работе.

Напомним, недавно актриса вновь вернулась к роли Тесс Коулман в сиквеле «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан — теперь уже в образе бабушки. Но даже этот успех, как утверждают инсайдеры, только укрепил ее в мысли, что завершить карьеру лучше «вовремя».