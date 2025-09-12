Актриса Агнесса Петерсон перед смертью хотела, но не смогла поехать в Эстонию

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон перед смертью хотела съездить в Эстонию. Об одном из ее последних желаний aif.ru рассказал ее ученик Сергей Николаев.
«Мы несколько раз в год обязательно созванивались и общались обычно подолгу. Говорили о театре, она очень удивилась и порадовалась, когда узнала, что назвали улицу в честь Василия Ланового. В последнем разговоре она говорила о том, что, может, и хотела бы съездить в Эстонию… “А куда ехать-то… Только к могилам родных и близких…”. 9 сентября я ей звонил несколько раз, но было занято, вечером решил, что уже поздно, а оказалось совсем поздно», — рассказал собеседник издания.
Как сообщалось ранее, Агнесса Петерсон ушла из жизни 10 сентября после продолжительной болезни. Накануне, 9 сентября ей исполнилось 89 лет. Почти 65 лет своей жизни она посвятила Вахтанговсĸому театру.