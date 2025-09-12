Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Агнесса Петерсон перед смертью хотела, но не смогла поехать в Эстонию

Агнесса Петерсон рассказала о своем желании поехать в Эстонию одному из учеников
Агнесса Петерсон на сцене театра им. Вахтангова
Агнесса Петерсон на сцене театра им. ВахтанговаИсточник: Legion-Media.ru

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон перед смертью хотела съездить в Эстонию. Об одном из ее последних желаний aif.ru рассказал ее ученик Сергей Николаев.

«Мы несколько раз в год обязательно созванивались и общались обычно подолгу. Говорили о театре, она очень удивилась и порадовалась, когда узнала, что назвали улицу в честь Василия Ланового. В последнем разговоре она говорила о том, что, может, и хотела бы съездить в Эстонию… “А куда ехать-то… Только к могилам родных и близких…”. 9 сентября я ей звонил несколько раз, но было занято, вечером решил, что уже поздно, а оказалось совсем поздно», — рассказал собеседник издания.

Как сообщалось ранее, Агнесса Петерсон ушла из жизни 10 сентября после продолжительной болезни. Накануне, 9 сентября ей исполнилось 89 лет. Почти 65 лет своей жизни она посвятила Вахтанговсĸому театру.