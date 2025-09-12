Ричмонд
Екатерина Климова показала редкие фото с 73-летней матерью

Актриса поделилась семейными снимками с мамой из санатория
Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети
Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети

Екатерина Климова показала в личном блоге редкие фото со своей 73-летней матерью Светланой Владимировной. Актриса отдыхала вместе с мамой в санатории в Ессентуках и поделилась своими впечатлениями.

«Пропустила 1 сентября, но у меня есть справка из санатория Истокъ! А если серьезно, поехала в Ессентуки вместе с мамулей, ей нужно было восстановиться после перелома плеча. Она обязательно напишет мне записку, почему я прогуляла школу, но попозже», — с юмором написала актриса.

Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети
Екатерина Климова с мамой, фото: соцсети

Также Климова порадовалась погоде, благодаря которой ей удалось продлить ощущение лета еще на неделю. Екатерина сообщила, что отдых пошел на пользу не только ее маме, но и ей самой: артистке удалось перезагрузиться и набраться сил.

Напомним, Екатерина Климова родилась в семье художника Александра Климова и бухгалтера Светланы Климовой. У Екатерины есть старшая сестра Виктория.

Актриса трижды была замужем. У нее четверо детей: дочери Елизавета и Белла, сыновья Матвей и Корней.

Ранее Климова вышла в свет с сестрой и дочерью.