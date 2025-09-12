Никита Кологривый вспомнил о совместной работе с Романом Мадяновым

Никита Кологривый рассказал о совместной работе с Романом Мадяновым в военном фильме «Август». 30-летний актер напомнил, что познакомился с коллегой еще на съемках картины «По щучьему велению» в 2023 году.
Кологривый сыграл Емелю, а Роман Сергеевич — Царя. По словам звезды сериала «Комбинация», он был поражен работоспособностью старшего коллеги на съемках «Августа».
«Как мне сказали, он тогда уже тяжело болел, но при этом не давал себе никаких послаблений, выходил на площадку снимался на жаре, в Сибири, под Тобольском, выкладывался и делал свое дело. Он всегда излучал позитив, шутил, рассказывал смешные истории, которые я теперь вспоминаю и пересказываю своим друзьям», — рассказал Кологривый в интервью журналу «Караван историй».
Актер отметил, что получил от Романа Сергеевича ценные и важные советы. По словам звезды, съемки с Мадяновым — это колоссальный актерский опыт. Кологривый признался: он рад, что ему удалось поработать вместе с талантливым артистом.
Он также вспомнил забавный случай, когда съемки фильма «Август» проходили в крепости Абалак. Когда Кологривый пришел на площадку, он закричал: «Ребята, я отдыхаю, сплю, какого черта вам тут приспичило снимать свое кино, как вы посмели меня разбудить?».
По словам артиста, он любит так пошутить. Однако Кологривый не знал, что на площадке уже был Роман Сергеевич. Ему стало неловко перед коллегой за свою шутку, но Мадянов по-доброму отреагировал на слова актера, а потом и сам весь день шутил над ним.
«Конечно, большой иронии был человек. Я очень рад, что был с ним знаком. Повторюсь, низкий ему поклон и светлая память… И всех благ его близким», — заключил актер.
Напомним, Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября 2024 года. Причиной смерти стал рак легкого. Артисту было 62 года.