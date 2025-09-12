Агата Муцениеце записала видео в салоне красоты, где для нее создавали модный образ в стиле героинь советского фильма «Москва слезам не верит». 36-летняя актриса надела темно-фиолетовое платье с цветочным принтом, а сверху накинула белый пиджак.
Звезде фильма «Тур с Иванушками» сделали яркий макияж с фиолетовыми тенями, черными стрелками и розовой помадой. Стилисты сделали прическу в стиле ретро. Они завили волосы в кудри и высоко уложили челку.
В таком наряде звезда пришла на день рождения к подруге. Муцениеце призналась, что у ее мамы раньше был похожий имидж.
«Вы знаете, что мне кажется, моя мама носила такую челочку. Я прямо ее помню. А теперь моя очередь. Посмотрите, как красиво, невероятно же! Ну не налюбоваться!» — рассказала звезда.
Агата Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары в скором времени должна родиться дочь.
Этот брак для актрисы стал вторым. Ее первым мужем был Павел Прилучный, от которого она родила сына Тимофея и дочь Мию. В 2020 году звезды развелись.
Накануне Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на свое свадебное видео.