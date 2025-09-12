Ричмонд
Агата Муцениеце снялась в стиле героинь фильма «Москва слезам не верит»

Актриса показала модный образ в стилк 1980-х
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Агата Муцениеце записала видео в салоне красоты, где для нее создавали модный образ в стиле героинь советского фильма «Москва слезам не верит». 36-летняя актриса надела темно-фиолетовое платье с цветочным принтом, а сверху накинула белый пиджак.

Звезде фильма «Тур с Иванушками» сделали яркий макияж с фиолетовыми тенями, черными стрелками и розовой помадой. Стилисты сделали прическу в стиле ретро. Они завили волосы в кудри и высоко уложили челку.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

В таком наряде звезда пришла на день рождения к подруге. Муцениеце призналась, что у ее мамы раньше был похожий имидж.

«Вы знаете, что мне кажется, моя мама носила такую челочку. Я прямо ее помню. А теперь моя очередь. Посмотрите, как красиво, невероятно же! Ну не налюбоваться!» — рассказала звезда.

Агата Муцениеце в конце августа 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. У пары в скором времени должна родиться дочь.

Этот брак для актрисы стал вторым. Ее первым мужем был Павел Прилучный, от которого она родила сына Тимофея и дочь Мию. В 2020 году звезды развелись.

Накануне Агата Муцениеце эмоционально отреагировала на свое свадебное видео. 