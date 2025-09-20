«Пойман с поличным» — бойкий триллер Аронофски с Колокольниковым. Стоит ли его смотреть?

О чем фильм «Пойман с поличным»
Хэнк Томпсон работает барменом в нью-йоркском питейном заведении, встречается с медсестрой из скорой помощи Ивонн, много пьет и ежедневно созванивается с оставшейся в Калифорнии мамой, разговоры с которой напоминают о том, что он по глупости лишился карьеры в бейсболе.
Однажды Расс, сосед по лестничной клетке, собравшийся навестить отца в Лондоне, просит Хэнка посидеть с котом. Героя это не так чтобы радует, возиться с кошачьим туалетом и кормом ему совсем не хочется. Довольно быстро выясняется, что вместе с питомцем сосед выдал Хэнку целый ворох проблем: за Рассом, промышлявшим наркоторговлей, охотятся разнообразные криминальные элементы, включая еврейских мафиози с огнестрелом и пару русских вышибал.
Зачем смотреть
«Пойман с поличным» — бойкое кровавое жанровое кино, криминальный триллер с легким комедийным или даже скорее абсурдным оттенком: в кадре разворачиваются предельно нелепые события, но вряд ли они всерьез рассмешат кого-то из зрителей. В центре этих событий — весьма убедительный Остин Батлер в роли Хэнка, героя харизматичного, но не всегда симпатичного. Батлер отлично смотрится на экране вместе с Зои Кравиц (Ивонн), эффектно оттеняет совсем уж гротескного Мэтта Смита с ирокезом (этот актер известен аудитории прежде всего как одиннадцатый Доктор Кто), да и вообще тащит на себе весь фильм.
Это не значит, что в фильме нет других запоминающихся актерских работ; скажем, Никиту Кукушкина (признан в РФ иностранным агентом) в образе русского бандита, дерущегося головой и изображающего зверя в рубахе с леопардовым принтом, стереть из памяти будет не так просто. Юрий Колокольников в роли второго вышибалы тоже выглядит пугающе убедительным, но все же немного меркнет на фоне коллеги, выступающего в амплуа полного безумца.
Отдельно стоит отметить, что эта картина — своего рода эксперимент для Даррена Аронофски, режиссера-провокатора, до сих пор предпочитавшего, скажем так, чуть более возвышенные сюжеты. Любопытно, что в этой чисто жанровой ленте можно найти пару элементов, связывающих ее с предыдущими работами кинематографиста.
В частности, Аронофски, как и раньше, интересуется зависимостями (в данном случае речь идет об алкоголизме Хэнка) и блестяще работает с саундтреком. В фильме есть танец Батлера на столе под хит Мередит Брукс «Bitch» и обработка раны под Portishead. Финальные же титры, где строчки расползаются и прыгают по экрану под песню группы Idles, и вовсе можно смотреть как самостоятельный видеоклип.
Почему можно не смотреть
Впрочем, всего этого оказывается мало, и фильм Аронофски остается в целом добротным, но обыденным триллером без авторской позиции. Более того, в картине можно обнаружить все недостатки, присущие другим современным представителям жанра. Лента демонстрирует кровожадность, которую кто-то наверняка сочтет избыточной, перегружает зрителя деталями и событиями, но в конечном счете не предлагает ни одного сюжетного поворота, в полной мере заслуживающего комплимента «неожиданный».
Кстати, «Пойман с поличным» является экранизацией первой книги трилогии, посвященной Хэнку Томпсону, так что есть вероятность, что за лентой Аронофски последуют продолжения. Если это случится, уже сейчас можно сказать, что сиквелы тоже получатся бойкими, кровавыми и лишенными оригинальности вне зависимости от того, кто займет режиссерское кресло.