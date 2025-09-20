«Пойман с поличным» — бойкий триллер Аронофски с Колокольниковым. Стоит ли его смотреть?

«Пойман с поличным» — бойкое кровавое жанровое кино, криминальный триллер с легким комедийным или даже скорее абсурдным оттенком: в кадре разворачиваются предельно нелепые события, но вряд ли они всерьез рассмешат кого-то из зрителей. В центре этих событий — весьма убедительный Остин Батлер в роли Хэнка, героя харизматичного, но не всегда симпатичного. Батлер отлично смотрится на экране вместе с Зои Кравиц (Ивонн), эффектно оттеняет совсем уж гротескного Мэтта Смита с ирокезом (этот актер известен аудитории прежде всего как одиннадцатый Доктор Кто), да и вообще тащит на себе весь фильм.