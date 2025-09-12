Жена звезды «Слова пацана» показала их подросшего сына

Супруги познакомились во время учебы и с тех пор не расставались. После выхода «Слова пацана» жена Минекаева столкнулась с хейтом. Актриса рассказывала в личном блоге, что ее оскорбляли, называя «старой, страшной, никакущей». В сети даже появилось видео, в котором некая девушка-блогер показывала переписку с артистом, отмечая, что он в 2021 году активно с ней «заигрывал». Супруги никак не комментировали эти заявления, а продолжали публиковать совместные фото и признаваться друг другу в любви.