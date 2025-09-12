Жена звезды «Слова пацана» показала их подросшего сына

Жена звезды «Слова пацана» Рузиля Минекаева, исполнившего в сериале роль Марата, показала их подросшего сына. Актриса Азиза Минекаева поделилась в соцсетях кадрами с Рэмилем, которому в ноябре исполнится три года.
«Собирались в детский сад», — отметила артистка.
Супруги познакомились во время учебы и с тех пор не расставались. После выхода «Слова пацана» жена Минекаева столкнулась с хейтом. Актриса рассказывала в личном блоге, что ее оскорбляли, называя «старой, страшной, никакущей». В сети даже появилось видео, в котором некая девушка-блогер показывала переписку с артистом, отмечая, что он в 2021 году активно с ней «заигрывал». Супруги никак не комментировали эти заявления, а продолжали публиковать совместные фото и признаваться друг другу в любви.
Многие поклонники актера считают, что его жена идеально подошла бы на роль Айгуль, которая по сценарию является возлюбленной Марата. Однако ее сыграла дочь артистки Юлии Пересильд.
Анна Пересильд рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам актрисы, ей очень повезло с партнером, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.
