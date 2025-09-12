Кэмерон Диаз засняли на прогулке с пятилетней дочерью Рэддикс. 53-летняя актриса прогулялась с наследницей по улицам Нью-Йорка.
Звезда фильма «Отпуск по обмену» была одета в синие джинсы, белую футболку и джинсовку с длинными рукавами, а также белые кроссовки. Диас собрала волосы в небрежный пучок, отказалась от макияжа и надела очки с прозрачными линзами. Она также надела небольшую коричневую сумку через плечо и розовый рюкзак дочери.
Рэддикс ехала на самокате. Она была одета в светлое платье до колена с длинными рукавами. Наряд украшали рисунки с животными. Также девочка надела ярко-розовые колготки с рисунками, фиолетовые кроссовки и специальный шлем.
Напомним, Кэмерон Диаз родила Рэддикс в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, за которого она вышла замуж в 2015 году. В 2024-м у супругов родился сын Кардинал.
В начале 2025 года года Диаз презентовала новый фильм со своим участием. Это ее первая работа в кино после десятилетнего перерыва.
В картине «Снова в деле» Диаз снялась вместе с Джейми Фоксом, который предложил ей сотрудничество. Актриса рассказывала, что муж уговорил ее вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.
