Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

53-летнюю Кэмерон Диаз засняли на прогулке с пятилетней дочерью

Актриса прогулялась с наследницей по Нью-Йорку
Кэмерон Диас с дочерью Рэддикс
Кэмерон Диас с дочерью РэддиксИсточник: Legion-Media

Кэмерон Диаз засняли на прогулке с пятилетней дочерью Рэддикс. 53-летняя актриса прогулялась с наследницей по улицам Нью-Йорка.

Звезда фильма «Отпуск по обмену» была одета в синие джинсы, белую футболку и джинсовку с длинными рукавами, а также белые кроссовки. Диас собрала волосы в небрежный пучок, отказалась от макияжа и надела очки с прозрачными линзами. Она также надела небольшую коричневую сумку через плечо и розовый рюкзак дочери.

Рэддикс ехала на самокате. Она была одета в светлое платье до колена с длинными рукавами. Наряд украшали рисунки с животными. Также девочка надела ярко-розовые колготки с рисунками, фиолетовые кроссовки и специальный шлем.

Напомним, Кэмерон Диаз родила Рэддикс в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом, за которого она вышла замуж в 2015 году. В 2024-м у супругов родился сын Кардинал.

В начале 2025 года года Диаз презентовала новый фильм со своим участием. Это ее первая работа в кино после десятилетнего перерыва.

В картине «Снова в деле» Диаз снялась вместе с Джейми Фоксом, который предложил ей сотрудничество. Актриса рассказывала, что муж уговорил ее вернуться в кинематограф и продолжить заниматься любимым делом.

Ранее Кэмерон Диаз прогулялась по Нью-Йорку без макияжа. 