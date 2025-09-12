Сергей Безруков вспомнил о преследовании фанаток в Токио: «Японки бегали за мной»

«Когда мы были на кинофестивале в Токио, поклонницы-японки бегали за мной, кланялись мне, называли “Темников-сан”, а Аня мне шептала: “Не признавайся, кивай им в ответ, что ты мистер Темников, не говори, что ты снимался в “Бригаде” и что ты Саша Белый, пусть они этого не знают”», — вспоминает подсказки жены артист.