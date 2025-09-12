Ричмонд
Сергей Безруков вспомнил о преследовании фанаток в Токио: «Японки бегали за мной»

Актера Безрукова приняли за его персонажа-танцора во время поездки в Токио
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков на шоу «Утро. ТНТ» рассказал о преследовании фанаток в Токио. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

В фильме Анны Матисон «После тебя» Безруков исполнил роль артиста балета Алексея Темникова. Когда артист представлял картину в Токио, японские поклонницы называли его «мистер Темников», будучи уверенными, что фильм — автобиография актера.

«Когда мы были на кинофестивале в Токио, поклонницы-японки бегали за мной, кланялись мне, называли “Темников-сан”, а Аня мне шептала: “Не признавайся, кивай им в ответ, что ты мистер Темников, не говори, что ты снимался в “Бригаде” и что ты Саша Белый, пусть они этого не знают”», — вспоминает подсказки жены артист.

Артист добавил, что в Японии очень любят русский балет и русскую культуру.

«Я для них был кумиром, так как они думали, что я — звезда Большого театра Алексей Темников», — заключил актер.

Ранее Сергей Безруков заявил, что искусственный интеллект заменит технологию хромакея в кино.