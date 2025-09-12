Появились первые кадры со съемок романтической комедии «Все в твоих руках». Главные роли в сериале исполняют Александра Бортич, звезда «Капельника» Денис Прытков и Никита Волков из первого сезона «Постучись в мою дверь в Москве».
По сюжету, музыкант Ваня (Прытков) и психолог Аня (Бортич) познакомились на свадьбе общих друзей. Между ними пробежала искра, но дальше одной ночи дело не пошло. Спустя семь лет герои встретились опять. И вновь — на свадьбе. За это время Аня стала успешным блогером, а карьера Вани почти не сдвинулась с места. Проходит еще семь лет. Музыканта Ваню просят сыграть на чьей-то свадьбе. Приехав туда со своей группой, он понимает, что невеста — та самая Аня, о которой он помнил все эти годы. Но сможет ли Ваня отвоевать любовь всей своей жизни у другого?
В актерском составе сериала также значатся Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Ксения Кутепова, Олег Васильков, Наталья Бардо и другие. Режиссером выступает Рустам Ильясов.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Иви. Дата выхода пока не известна.