По сюжету, музыкант Ваня (Прытков) и психолог Аня (Бортич) познакомились на свадьбе общих друзей. Между ними пробежала искра, но дальше одной ночи дело не пошло. Спустя семь лет герои встретились опять. И вновь — на свадьбе. За это время Аня стала успешным блогером, а карьера Вани почти не сдвинулась с места. Проходит еще семь лет. Музыканта Ваню просят сыграть на чьей-то свадьбе. Приехав туда со своей группой, он понимает, что невеста — та самая Аня, о которой он помнил все эти годы. Но сможет ли Ваня отвоевать любовь всей своей жизни у другого?