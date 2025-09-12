Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бортич играет в ромкоме со звездой «Постучись в мою дверь в Москве»: первые кадры

Александра Бортич и Никита Волков снимаются в сериале «Все в твоих руках»
Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»
Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»

Появились первые кадры со съемок романтической комедии «Все в твоих руках». Главные роли в сериале исполняют Александра Бортич, звезда «Капельника» Денис Прытков и Никита Волков из первого сезона «Постучись в мою дверь в Москве».

По сюжету, музыкант Ваня (Прытков) и психолог Аня (Бортич) познакомились на свадьбе общих друзей. Между ними пробежала искра, но дальше одной ночи дело не пошло. Спустя семь лет герои встретились опять. И вновь — на свадьбе. За это время Аня стала успешным блогером, а карьера Вани почти не сдвинулась с места. Проходит еще семь лет. Музыканта Ваню просят сыграть на чьей-то свадьбе. Приехав туда со своей группой, он понимает, что невеста — та самая Аня, о которой он помнил все эти годы. Но сможет ли Ваня отвоевать любовь всей своей жизни у другого?

Денис Прытков на съемках сериала «Все в твоих руках»
Денис Прытков на съемках сериала «Все в твоих руках»
Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»
Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»

В актерском составе сериала также значатся Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Ксения Кутепова, Олег Васильков, Наталья Бардо и другие. Режиссером выступает Рустам Ильясов.

Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»
Александра Бортич и Никита Волков на съемках сериала «Все в твоих руках»

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Иви. Дата выхода пока не известна.