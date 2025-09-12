Джулия Робертс дала интервью своему другу и коллеге Джорджу Клуни, который решил поговорить с ней о воспитании детей. Актер отметил, что беспокоится о своих восьмилетних близнецах и влиянии на них гаджетов.
Он поинтересовался у звезды фильма «Ешь, люби, молись» как обстоят дела с новыми технологиями в ее семье. Робертс рассказала, что ограждала детей от соцсетей и гаджетов, когда они были младше. 57-летняя актриса призналась, что они с мужем строгие родители.
«Думаю, они точно были одними из последних в своей возрастной группе, кто обзавелся телефонами и прочим. Когда они были помладше, мы с Дэнни считались одними из самых строгих родителей в нашем районе. Не то чтобы мы устанавливали законы, но есть правила, и они не меняются. Вот границы твоей жизни, и они не сдвигаются», — заявила актриса.
По словам звезды фильма «Сбежавшая невеста», такой подход в воспитании помог детям вырасти в психологически здоровой среде. Она отметила, что они с мужем поддерживают друг друга в воспитании наследников.
«Знаешь, ты не можешь спросить меня и получить один ответ, а потом пойти к папе и получить другой. Такого не бывает. Такого никогда не случится. Я думаю, именно это создает стабильность, которая позволяет им чувствовать себя в безопасности, потому что они знают, что есть неизменный мир любви и безопасности, который существует безоговорочно», — подчеркнула Робертс.
Она призналась, что с супругом они едины в своих ценностях, которые стараются передать и детям. Также актриса призналась, что не знает, в каком возрасте сыновья и дочь осознали, что их мама — мировая звезда.
«Мы все хотим, чтобы наши дети росли с правильными ценностями. Это то, к чему мы стремимся как родители. Я думаю, отчасти это связано с тем, что мы с Дэнни определенно едины в наших основных ценностях и всегда были едины. Когда дети маленькие, они знают только то, что им позволяешь знать. Я даже не могу сказать, сколько лет было моим детям, когда они по-настоящему осознали мое место в мире труда», — заключила актриса.
Напомним, Джулия Робертс более 20 лет счастлива в браке с оператором Дэниэлом Модером. Они познакомились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец», а спустя два года они официально стали мужем и женой. У пары трое детей: 20-летние двойняшки — дочь Хейзел и сын Финнеас — и 18-летний Генри.
Ранее Джулия и Эмма Робертс вместе вышли в свет впервые за 13 лет.