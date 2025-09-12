«Мы все хотим, чтобы наши дети росли с правильными ценностями. Это то, к чему мы стремимся как родители. Я думаю, отчасти это связано с тем, что мы с Дэнни определенно едины в наших основных ценностях и всегда были едины. Когда дети маленькие, они знают только то, что им позволяешь знать. Я даже не могу сказать, сколько лет было моим детям, когда они по-настоящему осознали мое место в мире труда», — заключила актриса.