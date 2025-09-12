Сюжет фильма рассказывает о муже и жене, которые давно живут отдельной друг от друга жизнью. За фасадом идеальной семьи скрываются серьезные проблемы. Однажды в руки супругам попадает загадочная бутылка с волшебным напитком. Отныне их желания начинают исполняться, а жизнь превращается в головокружительное приключение.