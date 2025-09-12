Начались съемки романтической комедии «За любовь». Главные роли в фильме исполнят ведущая «Дома 2» Ксения Бородина и звезда «9 роты» Алексей Чадов. Они сыграют супружескую пару, нашедшую необычный выход из семейного кризиса.
Сюжет фильма рассказывает о муже и жене, которые давно живут отдельной друг от друга жизнью. За фасадом идеальной семьи скрываются серьезные проблемы. Однажды в руки супругам попадает загадочная бутылка с волшебным напитком. Отныне их желания начинают исполняться, а жизнь превращается в головокружительное приключение.
Ксения Бородина впервые в своей карьере играет главную женскую роль. 42-летняя телеведущая призналась, что «счастлива окунуться в мир кино».
По словам продюсера Гайка Асатряна, «между Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной ощущается редкая и убедительная химия».
Вместе с Ксенией впервые снимается в кино ее дочь Теона Омарова, а также дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея Самойлова. В режиссерском кресле — дебютант Андрей Малай.
Производством картины занимаются компании Papini Production и SoFilm. Дистрибьютор проекта — компания «Атмосфера кино». Дата выхода фильма в прокат пока не известна.