Бородина с дочерью снимается в комедии с Чадовым: первые кадры

Ксения Бородина и Алексей Чадов сыграют супругов в ромкоме «За любовь»
Ксения Бородина, Алексей Чадов, Теона Омарова и Лея Самойлова на съемках фильма «За любовь»
Ксения Бородина, Алексей Чадов, Теона Омарова и Лея Самойлова на съемках фильма «За любовь»

Начались съемки романтической комедии «За любовь». Главные роли в фильме исполнят ведущая «Дома 2» Ксения Бородина и звезда «9 роты» Алексей Чадов. Они сыграют супружескую пару, нашедшую необычный выход из семейного кризиса.

Сюжет фильма рассказывает о муже и жене, которые давно живут отдельной друг от друга жизнью. За фасадом идеальной семьи скрываются серьезные проблемы. Однажды в руки супругам попадает загадочная бутылка с волшебным напитком. Отныне их желания начинают исполняться, а жизнь превращается в головокружительное приключение.

Ксения Бородина на съемках фильма «За любовь»
Ксения Бородина на съемках фильма «За любовь»

Ксения Бородина впервые в своей карьере играет главную женскую роль. 42-летняя телеведущая призналась, что «счастлива окунуться в мир кино».

По словам продюсера Гайка Асатряна, «между Алексеем Чадовым и Ксенией Бородиной ощущается редкая и убедительная химия».
 

Алексей Чадов на съемках фильма «За любовь»
Алексей Чадов на съемках фильма «За любовь»

Вместе с Ксенией впервые снимается в кино ее дочь Теона Омарова, а также дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея Самойлова. В режиссерском кресле — дебютант Андрей Малай.

Ксения Бородина на съемках фильма «За любовь»
Ксения Бородина на съемках фильма «За любовь»

Производством картины занимаются компании Papini Production и SoFilm. Дистрибьютор проекта — компания «Атмосфера кино». Дата выхода фильма в прокат пока не известна.