Что известно о «Долгой прогулке»: дата выхода фильма в мире и в России

Новый фильм ужасов американского режиссера Фрэнсиса Лоуренса, основанный на одноименном романе Стивена Кинга 1979 года. Рассказываем, когда выйдет «Долгая прогулка» и что за история ждет зрителей.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Долгая прогулка
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Фильм «Долгая прогулка» стал одной из самых ожидаемых экранизаций произведений Стивена Кинга. В статье расскажем, когда зрители смогут увидеть картину в кинотеатрах России и мира, где проходили съемки, кто исполнил главные роли, а также о чем будет эта история.

Когда выйдет фильм «Долгая прогулка»

«Долгая прогулка» (The Long Walk) — фильм ужасов 2025 года, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Премьера картины в мире состоится 12 сентября 2025 года, а в России фильм выйдет 18 сентября 2025 года.

Жанр фильма — триллер об альтернативном будущем. Судя по первым отзывам критиков и журналистов, зрителей ждут яркие впечатления: многие уже называют «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга в 2025 году.

Где проходили съемки фильма «Долгая прогулка»

Съемки фильма «Долгая прогулка» (2025) прошли в канадской провинции Манитоба, в частности, в Виннипеге и его окрестностях. Производство началось 24 июля 2024 года и завершилось 12 сентября того же года.

Кадр со съемок фильма Долгая прогулка
Кадр со съемок фильма «Долгая прогулка»

Процесс был сложным: актеры и съемочная группа ежедневно проходили от 8 до 15 миль (около 13–24 км). Жители Виннипега активно поддерживали команду, и, как способствовало созданию атмосферы единства и поддержки среди участников съемочного процесса.

Кто снимается в фильме «Долгая прогулка»

Режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по франшизе «Голодные игры», собрал команду, способную передать напряженную атмосферу антиутопического мира.

Ключевые актеры и роли:

Марк Хэмилл в фильме Долгая прогулка
Марк Хэмилл в фильме «Долгая прогулка»

Особое внимание стоит уделить Марку Хэмиллу, который, несмотря на первоначальное нежелание участвовать из-за насилия в фильме, согласился на роль Майора после переговоров с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом, который убедил его, подчеркнув, что фильм фокусируется на эмоциональной и психологической стороне насилия, а не на его графичности. 

О чем будет фильм «Долгая прогулка»

«Долгая прогулка» — антиутопический триллер, действие которого происходит в альтернативном будущем США, где ежегодно проводится жестокое государственное соревнование. В нем участвуют 100 подростков, которые должны непрерывно идти со скоростью не менее трех миль в час. Тех, кто замедляется или останавливается, немедленному расстреливают. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один выживший, который получит крупную денежную награду и возможность исполнить любое желание до конца жизни.

Кадр из фильма Долгая прогулка
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

В центре сюжета — 16-летний Рэймонд Гаррати, который решает участвовать в «Долгой прогулке». Он знакомится с другими участниками, пытается поддерживать их морально и помогает выжить в условиях жестокой конкуренции. Однако, несмотря на его усилия, со временем становится ясно, что победитель может быть только один.