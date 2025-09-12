«Долгая прогулка» — антиутопический триллер, действие которого происходит в альтернативном будущем США, где ежегодно проводится жестокое государственное соревнование. В нем участвуют 100 подростков, которые должны непрерывно идти со скоростью не менее трех миль в час. Тех, кто замедляется или останавливается, немедленному расстреливают. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один выживший, который получит крупную денежную награду и возможность исполнить любое желание до конца жизни.