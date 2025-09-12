Фильм «Долгая прогулка» стал одной из самых ожидаемых экранизаций произведений Стивена Кинга. В статье расскажем, когда зрители смогут увидеть картину в кинотеатрах России и мира, где проходили съемки, кто исполнил главные роли, а также о чем будет эта история.
Когда выйдет фильм «Долгая прогулка»
«Долгая прогулка» (The Long Walk) — фильм ужасов 2025 года, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Премьера картины в мире состоится 12 сентября 2025 года, а в России фильм выйдет 18 сентября 2025 года.
Жанр фильма — триллер об альтернативном будущем. Судя по первым отзывам критиков и журналистов, зрителей ждут яркие впечатления: многие уже называют «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга в 2025 году.
Где проходили съемки фильма «Долгая прогулка»
Съемки фильма «Долгая прогулка» (2025) прошли в канадской провинции Манитоба, в частности, в Виннипеге и его окрестностях. Производство началось 24 июля 2024 года и завершилось 12 сентября того же года.
Процесс был сложным: актеры и съемочная группа ежедневно проходили от 8 до 15 миль (около 13–24 км). Жители Виннипега активно поддерживали команду, и, как способствовало созданию атмосферы единства и поддержки среди участников съемочного процесса.
Кто снимается в фильме «Долгая прогулка»
Режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по франшизе «Голодные игры», собрал команду, способную передать напряженную атмосферу антиутопического мира.
Ключевые актеры и роли:
Купер Хоффман — Рэймонд Гаррати (#47)
Дэвид Джонссон — Питер МакВрайс (#23)
Гарретт Вэрэйнг — Стеффбинс (#38)
Чарли Пламмер — Гэри Баркович (#5)
Бен Ван — Генри Олсон (#46)
Роман Гриффин Дэвис — Керли (#7)
Джошуа Оджик — Колли Паркер (#48)
Марк Хэмилл — Майор (главный антагонист)
Особое внимание стоит уделить Марку Хэмиллу, который, несмотря на первоначальное нежелание участвовать из-за насилия в фильме, согласился на роль Майора после переговоров с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом, который убедил его, подчеркнув, что фильм фокусируется на эмоциональной и психологической стороне насилия, а не на его графичности.
О чем будет фильм «Долгая прогулка»
«Долгая прогулка» — антиутопический триллер, действие которого происходит в альтернативном будущем США, где ежегодно проводится жестокое государственное соревнование. В нем участвуют 100 подростков, которые должны непрерывно идти со скоростью не менее трех миль в час. Тех, кто замедляется или останавливается, немедленному расстреливают. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один выживший, который получит крупную денежную награду и возможность исполнить любое желание до конца жизни.
В центре сюжета — 16-летний Рэймонд Гаррати, который решает участвовать в «Долгой прогулке». Он знакомится с другими участниками, пытается поддерживать их морально и помогает выжить в условиях жестокой конкуренции. Однако, несмотря на его усилия, со временем становится ясно, что победитель может быть только один.