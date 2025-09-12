Звезда «Доктора Хауса» вышла в свет в прозрачном боди без бюстгальтера

Звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд вышла в свет в откровенном наряде. Актриса появилась в прозрачном боди без бюстгальтера на Неделе моды в Нью-Йорке. Фотографам удалось снять момент, когда жакет знаменитости распахнулся, обнажив ее грудь. Знаменитость не показала вида, что смутилась из-за этого момента.
Звезда любит эпатировать публику. Недавно актриса снялась в «голом» платье без белья. Звезда позировала в откровенном наряде перед зеркалом и поделилась кадром в соцсетях.
У знаменитости двое детей: 11-летний сын Отис и 8-летняя дочь Дэйзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Уайлд признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам звезды «Доктора Хауса», первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Ранее Оливию Уайлд заподозрили в новом романе.