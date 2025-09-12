Ричмонд
Марго Робби пришла на премьеру в бюстгальтере и юбке с разрезом до бедра

Актриса Марго Робби появилась на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие» в бюстгальтере и юбке с разрезом. Об этом сообщает WWD.

Марго Робби, фото: соцсети
Марго Робби, фото: соцсети

35-летняя знаменитость предпочла для выхода юбку с разрезом и бра бледно-розового цвета из архивной коллекции Thierry Mugler 1998 года. Образ дополнили туфли Christian Louboutin и винтажные солнцезащитные очки. Перед камерами она позировала вместе с коллегой Колин Фаррелл.

В конце марта звезду заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.