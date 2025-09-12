Марго Робби пришла на премьеру в бюстгальтере и юбке с разрезом до бедра

В конце марта звезду заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.