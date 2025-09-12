Том Холланд заявил, что ведет трезвый образ жизни три с половиной года

29-летний Том Холланд затронул тему трезвости в новом интервью. Сам он давно отказался от алкоголя.
«Да, я не пью уже три с половиной года. Это потрясающее чувство, почти как обретение новой личности. И у Bero (бренд безалкогольного пива, которое выпускает Холланд — прим. ОК!) все идет хорошо. Я очень горжусь этой линией напитков. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и растем — придумываем оригинальные способы внедрения инноваций и идеи для продуктов. У нас есть несколько интересных разработок, которые мы готовим к зиме этого года и лету следующего. Это постоянно меняющийся, постоянно развивающийся процесс», — заявил Том в беседе с Esquire.
Еще летом 2023 года Том рассказывал каково это — отказаться от крепких напитков. Холланд признался, что даже не подозревал, что у него проблемы с алкоголем, пока не начал постоянно думать о выпивке.
«Я думал только о том, чтобы выпить. Это все, о чем я мог думать. Я просыпался с мыслью об этом. Я смотрел на часы: когда будет 12 часов дня? И это меня по-настоящему напугало, — поделился актер. — И тогда я понял: “Ого. Парень, может быть, у тебя есть проблемы с алкоголем?”. Именно поэтому я решил ограничить себя и взял два месяца на передышку от алкоголя».
Ранее Том Холланд сообщил, что у него диагностировали СДВГ и дислексию.