Том Холланд заявил, что ведет трезвый образ жизни три с половиной года

«Да, я не пью уже три с половиной года. Это потрясающее чувство, почти как обретение новой личности. И у Bero (бренд безалкогольного пива, которое выпускает Холланд — прим. ОК!) все идет хорошо. Я очень горжусь этой линией напитков. Каждый день мы делаем большие шаги в правильном направлении и растем — придумываем оригинальные способы внедрения инноваций и идеи для продуктов. У нас есть несколько интересных разработок, которые мы готовим к зиме этого года и лету следующего. Это постоянно меняющийся, постоянно развивающийся процесс», — заявил Том в беседе с Esquire.