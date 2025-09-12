Актриса Анна Старшенбаум спровоцировала слухи об эмиграции из России

У актрисы есть 13-летний сын от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова, с которым она развелась в 2017 году. В 2022 году Старшенбаум перестала скрывать роман с бизнесменом Даниилом Наумовым. А 11 февраля 2024 года знаменитость родила от возлюбленного мальчика Эрика. По словам звезды, избранник смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.