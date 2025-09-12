Актриса Анна Старшенбаум спровоцировала слухи об эмиграции из России. Звезда выложила пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который вызвал вопросы у ее поклонников. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«В моей жизни подходит время новой главы… В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии — поделитесь пожалуйста своими впечатлениями. Спасибо», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).
Знаменитость пока не поделилась подробностями своего решения и планами на будущее.
У актрисы есть 13-летний сын от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова, с которым она развелась в 2017 году. В 2022 году Старшенбаум перестала скрывать роман с бизнесменом Даниилом Наумовым. А 11 февраля 2024 года знаменитость родила от возлюбленного мальчика Эрика. По словам звезды, избранник смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.
В 2025 году актриса переехала с семьей в Краснодарский край. Однако звезда позже заявила в соцсетях, что ей страшно здесь находиться из-за атак БПЛА. По словам Старшенбаум, они с мужем не представляли, насколько сложная ситуация в регионе.
