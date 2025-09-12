Во МХАТе рассказали, как Татьяна Доронина встретит 92-летие

В Московском Художественном академическом театре имени Горького рассказали, как президент учреждения культуры Татьяна Доронина встретит 92-летие. Представителя театра цитирует NEWS.ru.
В театре рассказали, что знаменитость уже знает, что поклонники по традиции принесли цветы и подарки для нее к служебному входу театра.
«Так заведено годами. Доронина всегда уезжала в свой день рождения на машине, груженной подарками и цветами», — рассказали во МХАТе.
В день рождения, продолжили в театре, актриса всегда с радостью читает послания от поклонников, расставляет цветы в вазы.
«Доронина хоть и давно не приезжает в родной театр, но всегда делится с нами, как со своей семьей, кто ей в этот день позвонил, каждый звонок отмечает, как особое событие», — говорят во МХАТе.
Кроме того, в день рождения звезды часто звонит ее бывший муж, актер Олег Басилашвили, с которым актриса выходила на сцену Ленинградского БДТ. Супруги расстались интеллигентно и сохранили дружбу.
В театре рассказали, что именно Басилашвили позвонил Дорониной первым, когда у нее были трудности во МХАТе.
Кинозрителю Татьяна Доронина известна по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Валентин и Валентина» и других кинолентах. Во МХАТе имени Горького Доронина играла в «Трех сестрах», «На дне», «Братьях Карамазовых» и других постановках. Артистка занимала пост художественного руководителя театра с 1987-го по 2018-й год.
Руководство МХАТ им. Горького сменилось в начале декабря 2018 года: вместо Дорониной новым худруком театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Специально для 86-летней народной артистки СССР была введена должность президента театра.
Ранее стало известно, вернется ли Татьяна Доронина во МХАТ после обысков у Кехмана.