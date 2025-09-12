Михалков перечислил преимущества «Бриллиантовой бабочки» перед «Оскаром»

«Если мы пойдем путем продолжения традиций — традиций кинематографа как в Евразийской киноакадемии, да и традиций в других сферах нашей жизни, — это очень сложный путь, это путь сопротивления, но именно это сопротивление нас и сделает сильными, и сделает так, чтобы нашу культуру нельзя было даже думать отменять, и чтобы это формировало наш иммунитет во всех смыслах слова, и чтобы эта культура была силой, а не ахиллесовой пятой, как на Западе», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.