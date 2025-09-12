Ричмонд
Анджелина Джоли рассказала, как пережила отъезд дочери в колледж

Актриса отметила, что ей было тяжело расставаться с дочерью Захарой
Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Анджелина Джоли с дочерью ЗахаройИсточник: Rex / Fotodom.ru

50-летняя Анджелина Джоли пообщалась с Entertainment Tonight на красной дорожке TIFF для Couture. Актриса рассказала, как пережила отъезд старших детей в колледжи. Она отметила, что, хотя отправлять ребенка в колледж тяжело, это также чрезвычайно полезно.

Напомним, старший сын звезды, Мэддокс Джоли-Питт, учится в Университете Йонсей в Южной Корее, а дочь Захара Марли Джоли в колледже Спелман в Атланте.

«Все меняется, — заявила актриса, которая как раз за неделю до этого отправила дочь на учебу. — Знаете, самое замечательное, что она вернется еще более зрелой женщиной, еще более умной, еще более мыслящей. Она будет необыкновенным человеком, у которого многому можно будет поучиться».

Затем Анджелина добавила: «Моя дочь учится на последнем курсе университета, и я чувствую, что мне дан великий дар — учиться у нее, слышать, что она делает, и жить ее жизнью. Это потрясающе!».

Ранее Анджелина Джоли повторила свою культовую позу, ставшую мемом.