Звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной

В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с артистом. По словам Сайрус, они поженились не только из-за любви друг к другу, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома. Однако их отношения были обречены. Звезда не жалеет, что развелась с Хемсвортом.