Звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной

Звезда франшизы «Голодные игры» Лиам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной. Модель Габриэлла Брукс объявила о помолвке с актером в личном блоге. Знаменитость показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кольцо, которое ей подарил жених. Пара вместе уже шесть лет.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Так рада за вас», «Вы прекрасны», «Мои поздравления», «Ура», «Да, мои поздравления», «Потрясающие новости», «Пусть на этот раз все получится», «Шикарная пара», «Жду свадьбу», «Прекрасные люди, ура, поздравляю».
В 2019 году актер подал на развод с певицей Майли Сайрус. Позже поп-исполнительница выпустила клип на песню Flowers, в которой спела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения актера.
В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с артистом. По словам Сайрус, они поженились не только из-за любви друг к другу, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома. Однако их отношения были обречены. Звезда не жалеет, что развелась с Хемсвортом.
