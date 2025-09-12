Ричмонд
Звезда «Папиных дочек» показал своих подросших детей

Андрей Леонов показал совместное фото с сыном и дочерью

Андрей Леонов в личном блоге поделился редким снимком со своими детьми — 15-летней дочерью Анной и 12-летним сыном Михаилом. Фото актера в домашней обстановке сделала его жена Анастасия Леонова.

Андрей Леонов с сыном и дочерью, фото: соцсети
Андрей Леонов с сыном и дочерью, фото: соцсети

66-летний артист вместе с наследниками сидел на диване. Он был одет в коричневые вельветовые брюки и черную футболку. Его дочь прилегла на диване и положила голову на отца. Сын звезды «Папиных дочек» оперся на край дивана.

«Домашний кайф», — подписал кадр Леонов.

Поклонники с радостью оценили семейное фото артиста.

«Какой классный семейный фотограф», «Вот оно счастье», «Счастливы вместе», «Вот что значит семейная идиллия!».

Напомним, Андрей Леонов дважды женат. Его первой супругой была Мария Куэвас. В первом браке у актера родился сын Евгений. 38-летний наследник Леонова с шести лет живет в Швеции, в 2019 году у него родился сын Мио.

Второй женой артиста стала Анастасия Якушенко, дочь композитора Игоря Якушенко и актрисы Веры Тарасовой. В этом браке у него родились — дочь Анна и сын Михаил.

Наследница Леонова тоже решила стать актрисой. Анна учится в Театральной студии при Малом театре и уже снимается в кино.