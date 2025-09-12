Андрей Леонов в личном блоге поделился редким снимком со своими детьми — 15-летней дочерью Анной и 12-летним сыном Михаилом. Фото актера в домашней обстановке сделала его жена Анастасия Леонова.
66-летний артист вместе с наследниками сидел на диване. Он был одет в коричневые вельветовые брюки и черную футболку. Его дочь прилегла на диване и положила голову на отца. Сын звезды «Папиных дочек» оперся на край дивана.
«Домашний кайф», — подписал кадр Леонов.
Поклонники с радостью оценили семейное фото артиста.
«Какой классный семейный фотограф», «Вот оно счастье», «Счастливы вместе», «Вот что значит семейная идиллия!».
Напомним, Андрей Леонов дважды женат. Его первой супругой была Мария Куэвас. В первом браке у актера родился сын Евгений. 38-летний наследник Леонова с шести лет живет в Швеции, в 2019 году у него родился сын Мио.
Второй женой артиста стала Анастасия Якушенко, дочь композитора Игоря Якушенко и актрисы Веры Тарасовой. В этом браке у него родились — дочь Анна и сын Михаил.
Наследница Леонова тоже решила стать актрисой. Анна учится в Театральной студии при Малом театре и уже снимается в кино.