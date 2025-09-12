Первый кинотеатр сети для показа фильмов производства СНГ откроется в 2025 году

«Вместе с партнерами мы выдвинули идею о создании киносети стран содружества, в рамках которой демонстрировались бы картины, созданные нашими государствами совместно или по отдельности. Они позволили бы зрителям лучше понимать друг друга и вести диалог. На форуме, что особенно приятно, были подведены итоги переговоров и дан старт реализации этой программы. Первый такой кинозал откроется до конца текущего года», — сказал Соснов.