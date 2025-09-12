Обычному зрителю может казаться, что три часа в кинотеатре — это испытание. Но в истории мирового кинематографа есть картины, на просмотр которых нужен перерыв на еду и сон. Эти проекты — не просто фильмы, а настоящие марафоны, требующие от зрителя терпения, сосредоточенности и готовности к необычному кинематографическому опыту. Некоторые из них стали культовыми именно благодаря своей длительности, а другие — экспериментами, которые выходят за рамки привычного.