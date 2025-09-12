Обычному зрителю может казаться, что три часа в кинотеатре — это испытание. Но в истории мирового кинематографа есть картины, на просмотр которых нужен перерыв на еду и сон. Эти проекты — не просто фильмы, а настоящие марафоны, требующие от зрителя терпения, сосредоточенности и готовности к необычному кинематографическому опыту. Некоторые из них стали культовыми именно благодаря своей длительности, а другие — экспериментами, которые выходят за рамки привычного.
«Цветок» (2018) — 13 часов 28 минут
Аргентинский режиссер Мариано Льинас создал фильм, который стал настоящим испытанием даже для киноманов. «Цветок» состоит из шести историй, каждая из которых снята в разном жанре — от шпионского боевика до мюзикла и мистики. Все эти новеллы связывает игра четырех актрис, исполняющих ключевые роли в каждой сюжетной линии.
Проект снимался более десяти лет, и его премьера на фестивале в Локарно произвела эффект бомбы. Кинокритики отмечали, что Льинас создал нечто большее, чем фильм, — это целая вселенная, в которую зритель погружается на полные 13 часов. «Цветок» часто называют самым амбициозным фильмом в истории Аргентины.
«Не прикасайся ко мне» (1971) — 12 часов 56 минут
Жак Риветт, один из ключевых режиссеров французской новой волны, задумал этот фильм как эксперимент. Картина рассказывает о двух актерских труппах, которые репетируют пьесы Эсхила, и параллельно о молодых людях, втянутых в таинственный заговор. История развивается медленно и наполнена импровизацией, что делает ее уникальной.
В свое время фильм почти не показывали: длина в 13 часов отпугивала дистрибьюторов. Но со временем «Не прикасайся ко мне» стал культовым, а его редкие показы в кинотеатрах превратились в событие для киноманов. Сегодня он воспринимается как важная часть наследия французского авторского кино.
Фильмы Лава Диаса
Филиппинский режиссер Лав Диас известен своим уникальным стилем «медленного кино», где продолжительность фильма становится инструментом погружения в мир персонажей. Его работы — настоящие кинематографические испытания, требующие терпения, но дарящие редкое ощущение сопереживания и глубины. Среди них особенно выделяются три картины, каждая из которых раскрывает отдельный аспект жизни филиппинского общества и истории.
«Эволюция филиппинской семьи» (2004, 10 часов 25 минут) — масштабный эпос, который охватывает несколько десятилетий жизни одной семьи, показывая смену политических режимов и трудности сельской жизни. Диас снимает все без сокращений, от бытовых деталей до серьезных семейных конфликтов, превращая фильм в почти документальное исследование эпохи. Съемки длились 11 лет, а критики высоко оценили художественную смелость картины, присудив ей приз на Сингапурском международном кинофестивале.
В «Иеремия» (2006, 8 часов 39 минут) внимание сосредоточено на личной истории крестьянина Херемиаса, который становится свидетелем страшного преступления и сталкивается с моральным выбором. Медленный темп и длинные планы создают эффект погружения: зритель идет вместе с героем через трудности и соблазны, почти ощущая каждый момент его пути. Фильм превращается в философскую притчу о добре, зле и ответственности обычного человека.
«Колыбельная скорбной тайне» (2016, 8 часов 5 минут) переносит зрителя в колониальную эпоху Филиппин и революцию XIX века. Через легенды, песни и мифы Диас исследует формирование национальной идентичности, соединяя реальность и мифологию в почти мистический нарратив. Картина была отмечена главным призом на Берлинском кинофестивале, что стало признанием уникального стиля режиссера. Здесь продолжительность снова выступает как авторская концепция: зритель не просто наблюдает, а проживает вместе с героями целую эпоху.
The Works and Days (2020) — 8 часов
Документально-драматический портрет жизни бабушки на ферме на севере Киото. Фильм The Works and Days охватывает пять сезонов, основан на реальных дневниках главной героини. Режиссеры сняли его за 27 недель, внимание к деталям и привычному ритму жизни делают картину глубоким погружением. Кинокритики называют это произведение «мастерской медитацией о времени и скорости жизни»
«Сатанинское танго» (1994) — 7 часов 19 минут
Венгерская эпопея Белы Тарра раскрывает жизнь жителей захудалой деревушки после падения коммунизма. Картина состоит из 12 частей, каждая возвращается назад в хронологии, словно шаг танго.
Использование длинных планов длиной до 10 минут создает медитативный эффект и подчеркивает отчуждение и бессмысленность героев. В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии критиков Sight & Sound 2012 года картина «Сатанинское танго» заняла 36-е место, набрав голоса 34 экспертов.