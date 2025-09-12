Ричмонд
Дакота Джонсон вышла на публику в «голом» платье из черного кружева

Актриса на светском мероприятии появилась в прозрачном платье

Дакота Джонсон накануне посетила ужин Фонда Керинга «Забота о женщинах» в Нью-Йорке. На благотворительном мероприятии 35-летняя актриса появилась в откровенном наряде.

Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media

Она надела черное прозрачное платье Gucci в пол с длинными рукавами. Наряд был украшен вышивкой в виде цветов. Под платье звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» надела черное нижнее белье.

Джонсон собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила серьгами и колье с изумрудами. Известно, что на мероприятие актрису собирал ее стилист Кейт Янг.

Однако не все оценили модный образ актрисы. Поклонники раскритиковали откровенный наряд звезды.

«Не знаю, кто дизайнер, но это отвратительное прикрытие (уж точно не платье)», «Я не понимаю, почему они считают нужным все показывать. Не оставляют простора для воображения. С таким же успехом можно ходить голым», «Она потрясающая девушка, но почему так много знаменитостей считают необходимым носить эти безвкусные прозрачные платья. В них невозможно чувствовать себя комфортно, поэтому кажется, что они просто хотят привлечь к себе внимание. Это даже не оригинально. Это не в духе Дакоты… Все так делают», — пишут читатели издания People.

Ранее Дакота Джонсон снялась в шубе и мини-платье с глубоким декольте.