Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в аудиокниге о Гарри Поттере

В создании аудиоверсии «Гарри Поттера» также участвуют Хью Лори и Кит Харрингтон
Кира Найтли
Кира НайтлиИсточник: Reuters

Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в аудиокниге о Гарри Поттере. Как сообщает Deadline, звезда «Реальной любви» и «Гордости и предубеждения» присоединилась к звездному касту.

В фильмах о Гарри Поттере роль вредной чиновницы министерства магии исполняла Имелда Стонтон. Кто сыграет эту роль в предстоящем сериале пока неизвестно.

Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Озвучивать аудиоверсию «Гарри Поттера» будет также Джеймс МакЭвой в роли Аластора Грюма. Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», подарит голос чванливому профессору Златопусту Локонсу.

Иван Реон, тоже снявшийся в «Игре престолов», озвучит Ремуса Люпина. Рут Уилсон из сериалов «Лютер» и «Любовники» будет Беллатрисой Лестрейндж. Актер из сериала «Один день» Лео Вудалл подарит голос Биллу Уизли. Волшебника Артура Уизли озвучит звезда «Зомби по имени Шон» Саймон Пегг.

Ранее к актерскому составу присоединился Хью Лори в роли Альбуса Дамблдора. Лордом Волан-де-Мортом станет Мэттью МакФэдьен из сериала «Наследники». Северуса Снейпа озвучит Риз Ахмед, известный по «Звуку металла».

Хью Лори в роли Грегори Хаус в сериале «Доктор Хаус»
Хью Лори в роли Грегори Хаус в сериале «Доктор Хаус»

Гарри, Гермиону и Рона озвучат юные (первые три книги) и взрослые актеры. Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф подарят голос Гарри Поттеру. Макс Лестер и Рис Маллиган — Рону Уизли. Голосом маленькой Гермионы будет говорить Арабелла Стэнтон, играющая волшебницу в сериале по «Гарри Поттеру». Нина Баркер-Фрэнсис станет взрослой Гермионой.

В планах компаний Pottermore и Audible озвучить семь книг Джоан Роулинг. Первая книга, «Гарри Поттер и философский камень», выйдет в аудиоформате 4 ноября 2025 года.