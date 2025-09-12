Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в аудиокниге о Гарри Поттере. Как сообщает Deadline, звезда «Реальной любви» и «Гордости и предубеждения» присоединилась к звездному касту.
В фильмах о Гарри Поттере роль вредной чиновницы министерства магии исполняла Имелда Стонтон. Кто сыграет эту роль в предстоящем сериале пока неизвестно.
Озвучивать аудиоверсию «Гарри Поттера» будет также Джеймс МакЭвой в роли Аластора Грюма. Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», подарит голос чванливому профессору Златопусту Локонсу.
Иван Реон, тоже снявшийся в «Игре престолов», озвучит Ремуса Люпина. Рут Уилсон из сериалов «Лютер» и «Любовники» будет Беллатрисой Лестрейндж. Актер из сериала «Один день» Лео Вудалл подарит голос Биллу Уизли. Волшебника Артура Уизли озвучит звезда «Зомби по имени Шон» Саймон Пегг.
Ранее к актерскому составу присоединился Хью Лори в роли Альбуса Дамблдора. Лордом Волан-де-Мортом станет Мэттью МакФэдьен из сериала «Наследники». Северуса Снейпа озвучит Риз Ахмед, известный по «Звуку металла».
Гарри, Гермиону и Рона озвучат юные (первые три книги) и взрослые актеры. Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф подарят голос Гарри Поттеру. Макс Лестер и Рис Маллиган — Рону Уизли. Голосом маленькой Гермионы будет говорить Арабелла Стэнтон, играющая волшебницу в сериале по «Гарри Поттеру». Нина Баркер-Фрэнсис станет взрослой Гермионой.
В планах компаний Pottermore и Audible озвучить семь книг Джоан Роулинг. Первая книга, «Гарри Поттер и философский камень», выйдет в аудиоформате 4 ноября 2025 года.