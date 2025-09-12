Киллиан Мерфи развеял слухи о том, что претендовал на роль злодея Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру». 49-летний актер, чье имя было первым в списках «дрим-кастов» от фанатов франшизы, рассказал на подкасте Happy Sad Confused, что не участвовал в кастинге на данную роль.
Обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Оппенгеймер» заявил, что его дети показали ему информацию о том, что его считают главным претендентом на роль темного волшебника из вселенной о Гарри Поттере, хотя сам он даже не слышал о данном проекте.
Также Мерфи отметил актерский талант Рэйфа Файнса, исполнившего роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере.
«Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства», — заявил артист и пожелал удачи тому, кто перевоплотится в Волан-де-Морта в новом сериале.
Съемки сериала о Гарри Поттере стартовали этим летом. Среди громких имен, утвержденных на главные роли, — Джон Литгоу, который сменит Ричарда Харриса и Майкла Гэмбона на роли Альбуса Дамблдора. Ник Фрост сыграет Хагрида, а Джанет МакТир перевоплотится в Минерву МакГонагалл.
Главную троицу героев сыграют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).
Создатели утверждают, что уже выбрали актера на роль Волан-де-Морта, но не раскроют его имя до премьеры первого сезона.