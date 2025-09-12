Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Киллиан Мерфи раскрыл правду о кастинге на роль Волан-де-Морта

Актер опроверг слухи, что стал исполнителем роли главного злодея в новом сериале
Киллиан Мерфи
Киллиан МерфиИсточник: Legion-Media.ru

Киллиан Мерфи развеял слухи о том, что претендовал на роль злодея Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру». 49-летний актер, чье имя было первым в списках «дрим-кастов» от фанатов франшизы, рассказал на подкасте Happy Sad Confused, что не участвовал в кастинге на данную роль.

Обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Оппенгеймер» заявил, что его дети показали ему информацию о том, что его считают главным претендентом на роль темного волшебника из вселенной о Гарри Поттере, хотя сам он даже не слышал о данном проекте.

Также Мерфи отметил актерский талант Рэйфа Файнса, исполнившего роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере.

Рэйф Файнс в фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня»
Рэйф Файнс в фильм «Гарри Поттер и Кубок Огня»

«Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства», — заявил артист и пожелал удачи тому, кто перевоплотится в Волан-де-Морта в новом сериале.

Съемки сериала о Гарри Поттере стартовали этим летом. Среди громких имен, утвержденных на главные роли, — Джон Литгоу, который сменит Ричарда Харриса и Майкла Гэмбона на роли Альбуса Дамблдора. Ник Фрост сыграет Хагрида, а Джанет МакТир перевоплотится в Минерву МакГонагалл.

Главную троицу героев сыграют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Создатели утверждают, что уже выбрали актера на роль Волан-де-Морта, но не раскроют его имя до премьеры первого сезона.