Актеру «Склифосовского» Якову Левде грозит до 10 лет тюрьмы за избиение матери

Женщина успела спрятаться у соседей и вызвать полицию. После инцидента у нее зафиксировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза. Экспертиза признала у Левды алкоголизм. Он утверждает, что с тех пор не пьет, но и не лечится. Актер ждет решения суда и говорит, что готов к любому исходу.