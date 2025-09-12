Марго Робби приехала в Лондон, чтобы презентовать картину «Большое смелое красивое путешествие» со своим участием. Для мероприятия 35-летняя актриса выбрала эффектный и откровенный наряд.
Она надела прозрачное платье Armani Privé, расшитое стразами и камнями, на тонких бретелях и с открытой спиной. Также звезда фильма «Отряд самоубийц» надела серебристые босоножки.
Стилисты собрали волосы Робби в высокую прическу, а визажисты сделали нежный макияж. Образ завершили серьги с бриллиантами.
На премьере присутствовал и Колин Фаррелл, который также снялся в картине. Он появился на красной дорожке в черных брюках, белой рубашке с черным галстуком, а сверху надел тренч песочного оттенка.
В центре сюжета — Сара и Дэвид, которые знакомятся на свадьбе общего друга. По воле судьбы пара отправляется в совместное приключение, где они «вспоминают важные моменты из своего прошлого, чтобы понять, как они оказались там, где находятся сейчас, и, возможно, получить шанс изменить свое будущее».
В широкий прокат фильм «Большое смелое путешествие» с участием Марго Робби и Колина Фаррелла выходит 19 сентября.