Съемки «Мистера и миссис Смит» с Эйдельштейном отложили на неопределенный срок

Как заявили инсайдеры, съемки планировались осенью 2025 года в Лос-Анджелесе, но их перенесли из-за трудностей с актерским составом. По слухам, компании Amazon не удалось заключить контракты с некоторыми артистами. О каких именно актерах идет речь, не сообщается.