Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Съемки «Мистера и миссис Смит» с Эйдельштейном отложили на неопределенный срок

Deadline: съемки «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном перенесены
Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба
Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Этерна», фото: пресс-служба

Съемки второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит», в котором главные роли должны сыграть российский актер Марк Эйдельштейн и звезда «Шершней» Софи Тэтчер, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Как заявили инсайдеры, съемки планировались осенью 2025 года в Лос-Анджелесе, но их перенесли из-за трудностей с актерским составом. По слухам, компании Amazon не удалось заключить контракты с некоторыми артистами. О каких именно актерах идет речь, не сообщается.

По неподтвержденным данным, во второй сезон сериала планировали привлечь Гаэля Гарсиа Берналя, Вагнера Моуру, Лили-Роуз Депп.

Первый сезон шпионско-романтического триллера «Мистер и миссис Смит», который был вдохновлен одноименным фильмом с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышел в феврале 2024 года.

Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Ранее Марк Эйдельштейн снялся для зарубежного глянца.