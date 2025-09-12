Актриса Марина Александрова снялась с повзрослевшей дочерью. Звезда снялась с Екатериной, которой 26 сентября исполнится 10 лет, во время прогулки по парку и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Жизнь состоит из контрастов: свет становится ярче на фоне тени. Мой свет — любовь. А ваш?» — написала артистка.
Знаменитость отметила, что кадры сделал ее муж Андрей Болтенко.
Александрова в 2012 году официально зарегистрировала отношения с режиссером. У пары двое общих детей: помимо дочери, они воспитывают 13-летнего сына, которого назвали Андреем в честь отца.
Супруги впервые за долгое время появились на публике. Пара в начале сентября приехала на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. После официального показа Александрова и Болтенко уединились и мило общались, обнимая и целуя друг друга. Актриса Анна Цуканова-Котт сняла их на видео и поделилась трогательными кадрами в соцсети.
Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству.
