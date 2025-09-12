Ричмонд
Россияне назвали Маргариту из романа Булгакова главной «сигма-вумен»

В России назвали Маргариту из романа Булгакова олицетворением сильной женщины
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Маргарита из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» стала главной «сигма-вумен» в литературе. Подобным термином в современном молодежном сленге обозначают сильную и напористую женщину. Об этом стало известно «Газете.Ru» из исследования «Литрес» и сети книжных магазинов «Читай-Город».

За героиню произведения Булгакова проголосовали 48% читателей из разных городов России. На втором месте — Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения», на третьем — Татьяна Ларина.

Гермиона
Гермиона

В категории self-made woman лидирует Гермиона Грейнджер (45%), воплотившая идеал женщины, добившейся всего самостоятельно. За ней следуют Скарлетт О’Хара и Китнисс Эвердин.

Лидерство в категории old money — аристократка с безупречными манерами и происхождением — заняла Нарцисса Малфой (32%). Дейзи Бьюкенен и Элен Курагина заняли второе и третье места.

Мэри Поппинс (40%), Мальвина (32%) и Маша Миронова стали идеалом для clean girl — тех, кто ценит опрятность, естественность и заботу о себе.

Дакота Джонсон в фильме «Пятьдесят оттенков серого»
Дакота Джонсон в фильме «Пятьдесят оттенков серого»Источник: Legion-Media.ru

Анастейша Стил из «Пятидесяти оттенков серого», которая, как считают читатели, подстраивается под вкусы противоположного пола, признана пикми-героиней. К ним также отнесли Ольгу Ларину (24%) из «Онегина» и Беллу Свон из серии книг «Сумерки» С. Майер.

Дженна Ортега в сериале «Уэнздей»
Дженна Ортега в сериале «Уэнздей»

Идеалом среди неформалов — «боссом художки» в литературе — названа Уэнздей Аддамс. Полумна Лавгуд и Пеппи Длинныйчулок заняли следующие позиции.

В опросе приняли участие более 1100 читателей из разных городов России.