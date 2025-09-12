Ричмонд
31-летняя Сирша Ронан впервые стала матерью

Актриса пока скрывает пол и имя ребенка
Сирша Ронан и Джек Лауден
Сирша Ронан и Джек ЛауденИсточник: Соцсети

Сирша Ронан впервые стала мамой. Об этом сообщает издание The Sun. Папарацци удалось заснять 31-летнюю актрису в Лондоне по время прогулки. Звезда картины «Маленькие женщины» шла с коляской. Ее сопровождал муж Джек Лауден.

Некоторые коллеги Ронан подтвердили, что она родила. Однако пока никто не называет пол и имя малыша, а также точную дату его рождения.

О том, что Ронан ждет ребенка, стало известно в мае 2025 года. Актриса пришла на показ Louis Vuitton во Франции с заметно округлившимся животом.

Сирша Ронан и Джек Лауден
Сирша Ронан и Джек ЛауденИсточник: Legion-Media

Напомним, Сирша Ронан и Джек Лауден познакомились на съемках сериала «Две королевы». Актриса сыграла Марию Стюарт, а ее возлюбленный — лорда Дарнли, мужа Марии Стюарт.

О романе звезд стало известно в 2018 году. В 2024-м они тайно поженились.