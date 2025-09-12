Ричмонд
Дженнифер Лопес вспомнила, как Мадонна забрала у нее главную роль

Лопес должна была исполнить роль в фильме-мюзикле «Эвита»
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Лопес посетила показ фильма-мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Во время пресс-конференции артистка вспомнила о кастинге на роль в другом фильме-мюзикле — «Эвите» 1996 года режиссера Алана Паркера.

«Я ходила на прослушивание на роль Эвиты. Я репетировала несколько недель, и вот я пою от всего сердца, а Паркер говорит: “Ты потрясающая! Но ты же знаешь, что роль досталась Мадонне, верно?” Я ответила: “Ладно, пока-пока. Было приятно познакомиться”».

Мадонна в фильме «Эвита»
Мадонна в фильме «Эвита»

В фильме «Эвита» Мадонна сыграла первую леди Аргентины Эву Перон. Картина получила пять номинаций на премию «Оскар» в 1997 году и даже выиграла награду за лучшую оригинальную песню. В последний раз Лопес упоминала о своих пробах на роль Эвиты во время январской премьеры фильма «Поцелуй женщины-паука».

«Я помню, как проходила прослушивание в “Эвиту”, я помню, как проходила прослушивание в “Чикаго” и в “Девятку”… Было много вещей, которые я всегда надеялась сделать, но просто не было подходящего времени. Но в итоге все сложилось должным образом», — рассказывала Лопес.

Спустя почти 30 лет после того, как Дженнифер не досталась главная роль в «Эвите», она, наконец, снялась в своем первом фильме-мюзикле. «Поцелуй женщины-паука» является экранизацией бродвейской постановки 1993 года. Картина выйдет на большие экраны уже 10 октября.