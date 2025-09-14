Лысая Стоун, неузнаваемый Скала. Топ-8 фильмов Венеции-2025, которые нельзя пропустить

В элегантной драме «Помилование» постоянный актер Паоло Соррентино Тони Сервилло играет президента Италии, чей срок подходит к концу. Перед уходом с поста ему нужно определиться с законом об эвтаназии. Но мысли политика заняты лишь его покойной женой. Изысканный и печальный фильм фокусируется на духовных вопросах больше, чем на политических. На протяжении всей ленты герой задается вопросом: как узаконить смерть, если она приносит сколько боли? Роль усталого президента принесла Сервилло главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи.