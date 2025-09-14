Лысая Стоун, неузнаваемый Скала. Топ-8 фильмов Венеции-2025, которые нельзя пропустить

«Отец, мать, сестра, брат», Джим Джармуш
Американский независимый режиссер Джим Джармуш вернулся к излюбленному формату альманаха, в котором он снимал «Ночь на Земле» и «Кофе и сигареты». Его новая комедийная драма «Отец, мать, сестра, брат» рассказывает о напряженных отношениях между взрослыми детьми и их эмоционально отстраненными родителями. В роли разобщенных родственников — звездные актеры: от Кейт Бланшетт и Шарлотты Рэмплинг до Адама Драйвера и Тома Уэйтса.
Но, все же, это кино не о разрыве поколений, а о семейных связях, способных защитить человека от одиночества. Быть может, поэтому Джармуш и получил главную награду 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».
«Джей Келли», Ноа Баумбак
В сентиментальной комедии Ноа Баумбака «Джей Келли» Джордж Клуни играет вымышленную голливудскую кинозвезду, переживающую кризис. Вместе со своей командой Джей Келли отправляется на кинофестиваль в Тоскану, где его ждет награда за заслуги в кинематографе. Во время головокружительного путешествия по Европе маститому артисту предстоит переосмыслить карьеру, отношения с близкими и жизнь в целом.
Фильм Баумбака — нежное и трогательное роуд-муви с тонкими актерскими работами. Блистает в фильме не только Клуни, но и Адам Сэндлер в роли агента и верного друга популярного актера.
«Франкенштейн», Гильермо дель Торо
Для мексиканского режиссера Гильермо дель Торо фильм «Франкенштейн» — личный проект мечты. Экранизация готического романа Мэри Шелли получилась грандиозной по размаху и визуально пышной. В центре сюжета — амбициозный доктор Франкенштейн, который проводит эксперименты по оживлению умерших. В итоге на свет появляется Существо, двухметровый монстр, сильный и, возможно, бессмертный. Ученого с его безграничным эго играет Оскар Айзек, а в образе искусственного создания, обретающего волю, предстает звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди.
«Бугония», Йоргос Лантимос
В «Бугонии» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса конспиролог в исполнении Джесси Племонса похищает руководительницу фарм-компании. Он уверен, что та — пришелец, планирующий уничтожить Землю. Между ними завязывается психологическая битва, и совершенно непонятно, кто выйдет из нее победителем.
Формально фильм — фантастическая комедия. Но постановщик уверенно транслирует мысль о том, что опасность представляют не пришельцы, а реальность, в которой люди стали друг другу чужими.
На роль главы корпорации выбрана двукратная лауреатка премии «Оскар» Эмма Стоун, во внешности которой действительно есть что-то инопланетное. Для этой роли актриса даже побрила голову.
«Крушащая машина», Бенни Сэфди
Режиссер Бенни Сэфди впервые снял кино без своего постоянного соавтора, брата Джошуа, и получил в Венеции «Серебряного льва». «Крушащая машина» — драма о кризисе маскулинности. Герой ее — прославленный боец смешанных единоборств Марк Керр. Спортсмену пришлось пережить борьбу с наркотической зависимостью, одержимость спортом, победы и поражения. Во время всех взлетов и падений рядом с ним была его верная супруга Дон (Эмили Блант). Звезда блокбастеров Дуэйн Джонсон, впервые сыгравший столь драматичную роль, на венецианской премьере даже прослезился.
«Помилование», Паоло Соррентино
В элегантной драме «Помилование» постоянный актер Паоло Соррентино Тони Сервилло играет президента Италии, чей срок подходит к концу. Перед уходом с поста ему нужно определиться с законом об эвтаназии. Но мысли политика заняты лишь его покойной женой. Изысканный и печальный фильм фокусируется на духовных вопросах больше, чем на политических. На протяжении всей ленты герой задается вопросом: как узаконить смерть, если она приносит сколько боли? Роль усталого президента принесла Сервилло главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи.
«Завещание Энн Ли», Мона Фастволд
Захватывающая музыкальная мелодрама «Завещание Энн Ли» рассказывает о судьбе религиозного лидера, которая жила в Манчестере в XVIII веке. Пережив личные драмы, Энн Ли основала секту — группу так называемых шейкеров. Ее последователи получили такое наименование из-за экстатических танцев во время молитвы. В фильмографии исполнительницы главной роли Аманды Сайфред это не первый мюзикл, но точно — первый фильм, где она играет самопровозглашенную мессию. Во время 15-минутных оваций актриса не сдержала эмоций.
«Метод исключения», Пак Чхан-ук
Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук представлял в Венеции черную комедию «Метод исключения». Ее герой — белый воротничок, внезапно потерявший работу. После продолжительных поисков он решает устранить кандидатов на желанную вакансию. Проблема в том, что примерному гражданину не свойственно убивать, и каждая его попытка пойти на преступление оборачивается нелепой ситуацией.
Главную роль исполнил звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ. После премьеры критики провозгласили остроумную картину с едкой критикой капитализма новыми «Паразитами».