Лысая Стоун, неузнаваемый Скала. Топ-8 фильмов Венеции-2025, которые нельзя пропустить

Поющая Аманда Сайфред, лысая Эмма Стоун, неузнаваемый Дуэйн Джонсон и Джордж Клуни в роли блистательной голливудской звезды — рассказываем о самых любопытных фильмах 82-го Венецианского кинофестиваля в нашем обзоре
Амалия Бабаян

«Отец, мать, сестра, брат», Джим Джармуш

Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»
Кадр из фильма «Отец, мать, сестра, брат»

Американский независимый режиссер Джим Джармуш вернулся к излюбленному формату альманаха, в котором он снимал «Ночь на Земле» и «Кофе и сигареты». Его новая комедийная драма «Отец, мать, сестра, брат» рассказывает о напряженных отношениях между взрослыми детьми и их эмоционально отстраненными родителями. В роли разобщенных родственников — звездные актеры: от Кейт Бланшетт и Шарлотты Рэмплинг до Адама Драйвера и Тома Уэйтса.

Но, все же, это кино не о разрыве поколений, а о семейных связях, способных защитить человека от одиночества. Быть может, поэтому Джармуш и получил главную награду 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».

«Джей Келли», Ноа Баумбак

В сентиментальной комедии Ноа Баумбака «Джей Келли» Джордж Клуни играет вымышленную голливудскую кинозвезду, переживающую кризис. Вместе со своей командой Джей Келли отправляется на кинофестиваль в Тоскану, где его ждет награда за заслуги в кинематографе. Во время головокружительного путешествия по Европе маститому артисту предстоит переосмыслить карьеру, отношения с близкими и жизнь в целом.

Фильм Баумбака — нежное и трогательное роуд-муви с тонкими актерскими работами. Блистает в фильме не только Клуни, но и Адам Сэндлер в роли агента и верного друга популярного актера.

«Франкенштейн», Гильермо дель Торо

Кадр из фильма «Франкенштейн»
Кадр из фильма «Франкенштейн»

Для мексиканского режиссера Гильермо дель Торо фильм «Франкенштейн» — личный проект мечты. Экранизация готического романа Мэри Шелли получилась грандиозной по размаху и визуально пышной. В центре сюжета — амбициозный доктор Франкенштейн, который проводит эксперименты по оживлению умерших. В итоге на свет появляется Существо, двухметровый монстр, сильный и, возможно, бессмертный. Ученого с его безграничным эго играет Оскар Айзек, а в образе искусственного создания, обретающего волю, предстает звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди.

«Бугония», Йоргос Лантимос

Кадр из фильма «Бугония»
Кадр из фильма «Бугония»

В «Бугонии» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса конспиролог в исполнении Джесси Племонса похищает руководительницу фарм-компании. Он уверен, что та — пришелец, планирующий уничтожить Землю. Между ними завязывается психологическая битва, и совершенно непонятно, кто выйдет из нее победителем.

Формально фильм — фантастическая комедия. Но постановщик уверенно транслирует мысль о том, что опасность представляют не пришельцы, а реальность, в которой люди стали друг другу чужими.

На роль главы корпорации выбрана двукратная лауреатка премии «Оскар» Эмма Стоун, во внешности которой действительно есть что-то инопланетное. Для этой роли актриса даже побрила голову.

«Крушащая машина», Бенни Сэфди

Режиссер Бенни Сэфди впервые снял кино без своего постоянного соавтора, брата Джошуа, и получил в Венеции «Серебряного льва». «Крушащая машина» — драма о кризисе маскулинности. Герой ее — прославленный боец смешанных единоборств Марк Керр. Спортсмену пришлось пережить борьбу с наркотической зависимостью, одержимость спортом, победы и поражения. Во время всех взлетов и падений рядом с ним была его верная супруга Дон (Эмили Блант). Звезда блокбастеров Дуэйн Джонсон, впервые сыгравший столь драматичную роль, на венецианской премьере даже прослезился.

«Помилование», Паоло Соррентино

Кадр из фильма «Помилование»
Кадр из фильма «Помилование»

В элегантной драме «Помилование» постоянный актер Паоло Соррентино Тони Сервилло играет президента Италии, чей срок подходит к концу. Перед уходом с поста ему нужно определиться с законом об эвтаназии. Но мысли политика заняты лишь его покойной женой. Изысканный и печальный фильм фокусируется на духовных вопросах больше, чем на политических. На протяжении всей ленты герой задается вопросом: как узаконить смерть, если она приносит сколько боли? Роль усталого президента принесла Сервилло главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи.

«Завещание Энн Ли», Мона Фастволд

Кадр из фильма «Завещание Энн Ли»
Кадр из фильма «Завещание Энн Ли»

Захватывающая музыкальная мелодрама «Завещание Энн Ли» рассказывает о судьбе религиозного лидера, которая жила в Манчестере в XVIII веке. Пережив личные драмы, Энн Ли основала секту — группу так называемых шейкеров. Ее последователи получили такое наименование из-за экстатических танцев во время молитвы. В фильмографии исполнительницы главной роли Аманды Сайфред это не первый мюзикл, но точно — первый фильм, где она играет самопровозглашенную мессию. Во время 15-минутных оваций актриса не сдержала эмоций.

«Метод исключения», Пак Чхан-ук

Режиссер «Олдбоя» Пак Чхан-ук представлял в Венеции черную комедию «Метод исключения». Ее герой — белый воротничок, внезапно потерявший работу. После продолжительных поисков он решает устранить кандидатов на желанную вакансию. Проблема в том, что примерному гражданину не свойственно убивать, и каждая его попытка пойти на преступление оборачивается нелепой ситуацией.

Главную роль исполнил звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ. После премьеры критики провозгласили остроумную картину с едкой критикой капитализма новыми «Паразитами».