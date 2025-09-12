Дженнифер Энистон дала редкий комментарий о своих новых отношениях

Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке премьеры четвертого сезона сериала «Утреннее шоу». Во время беседы с журналистами актриса, дала редкий комментарий о своих отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кертисом.
«Ох, это очень мило!», — парировала Энистон, давая интервью Entertainment Tonight, когда репортер отметил, что Кертис выглядит «действительно особенным мужчиной». Сам Джим тоже присутствовал на премьере, но предпочел поддержать возлюбленную вне вспышек фотокамер.
За прошедшее лето пару несколько раз замечали вместе: на яхте во время поездки на Майорку, в различных ресторанах и даже на двойном свидании с Кортни Кокс и Джонни МакДейдом.
«Их познакомил друг, и они начинали общение как друзья. Джен прочитала его книгу и была знакома с его творчеством. Он сильно отличается от всех, с кем она встречалась раньше», — рассказал источник, близкий к Энистон.
Ранее Дженнифер Энистон впервые показала фото своего возлюбленного-гипнотерапевта.