Где снимали фильм «Последний богатырь»: по следам героев русских народных сказок

Этот фильм — приключенческая фантазия о героях русских сказок, который попали в современный мир. В статье рассказываем, где снимали «Последний богатырь» и что скрывалось за кулисами кинопроизводства.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Последний богатырь. Наследие
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Фильм «Последний богатырь» переносит зрителей в удивительный мир Белогорья, где живут богатыри, волшебники и герои любимых сказок. Но чтобы создать этот мир на экране, съемочной группе пришлось отправиться в разные уголки России. 

В этой статье мы пройдем по следам героев сказки, расскажем, где именно проходили съемки, а также поделимся любопытными фактами о фильме.

Места, локации, где снимали фильм «Последний богатырь»

Фильм снял режиссер Дмитрий Дьяченко, премьера состоялась в октябре 2017 года. Главные роли исполнили Виктор Хориняк (Иван), Мила Сивацкая (Василиса), Екатерина Вилкова (Василиса Прекрасная), Елена Яковлева (Баба-яга) и Константин Лавроненко (Кощей). По сюжету обычный парень Иван из Москвы неожиданно оказался в волшебной стране Белогорье, где столкнулся с героями русских сказок, обрел друзей и нашел свое место в новой реальности.

Чтобы создать атмосферу настоящей сказки, съемочной группе пришлось превратить живописные уголки России в магический мир Белогорья. Расскажем, какие локации стали ключевыми в фильме. 

Кавказские горы

Первое волшебное место, куда попадает Иван (Виктор Хориняк), — это сказочное Белогорье. Изначально съемки планировали вести в предгорьях Кавказа: самшитовые заросли в окрестностях Сочи идеально подходили для создания атмосферы древнего леса. Но вмешалась природа — бабочка-огневка уничтожила самшит, и команде пришлось искать новые пейзажи.

Кадр из фильма Последний богатырь, Кавказские горы
Кадр из фильма «Последний богатырь»

Сцены со скалами снимали в горах Кабардино-Балкарии и Адыгее, а кадры с оврагами и массивными деревьями — в Можайском районе Подмосковья. Настоящий же сказочный терем возвели в Химках: деревянное строение площадью около 6000 кв. м выглядело так, будто его перенесли из древнерусских легенд. После завершения трилогии декорации разобрали.

Кадр из фильма Последний богатырь
Кадр из фильма «Последний богатырь»

Пещера Уаз-Абаа

Кадр из фильма Последний богатырь, пещера Уаз-Абаа
Кадр из фильма «Последний богатырь»

Одна из самых зрелищных сцен фильма — зажигательный танец и песня Ивана в логове Чудо-Юда — снималась в пещере Уаз-Абаа, которая находится в Абхазии. В ее прохладных сводах протекает чистый ручей — он служит редким источником питьевой воды в этой местности. Неудивительно, что природный объект давно стал популярным у туристов: сюда приезжают не только ради необычной атмосферы, но и чтобы увидеть место, где волшебство кино встретилось с красотой дикой природы.

Горные районы Сочи

Кадр из сериала Последний богатырь. Наследие
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Поиски меча-кладенца стали одним из ключевых эпизодов фильма. Для этих сцен с лесом и крутой дорогой, уходящей вниз по склону, съемочная группа отправилась на Северный Кавказ — в горные районы Сочи. Здесь природа сама создала идеальные декорации: густые леса, извилистые тропы и живописные виды, которые на экране легко превратились в волшебные земли Белогорья.

Карелия

Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла, Карелия
Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Северные пейзажи тоже стали частью волшебного Белогорья. В кадрах можно узнать берега Ладожского озера, уютный город Сортавала и знаменитый горный парк Рускеала, выросший на месте старинной мраморной каменоломни. Именно здесь, среди величественных скал и прозрачной воды, снимали эмоциональную сцену встречи Ивана с отцом — легендарным Ильей Муромцем. Атмосфера этих мест идеально подчеркнула драматичность момента и добавила фильму особого северного колорита.

Пермский край

Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла
Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Для съемок зимних эпизодов фильма «Последний богатырь: Корень зла» команда выбрала гору Крестовая в окрестностях города Губаха, Пермского края. Там были сняты сцены с «замороженными богатырями» — герои выглядели практически статуями, покрытыми инеем и льдом. Съемки в Прикамье проходили в декабре, после основной части, снятой летом в Подмосковье. 

Интересные факты о фильме «Последний богатырь»

Создание волшебного мира Белогорья потребовало от съемочной группы настоящих чудес не только в сценарии, но и за кулисами. Одни сцены снимались на натуре в горах и лесах, другие — в павильонах, где пришлось буквально «вырастить» болота и построить сказочные дома. Костюмы, грим и спецэффекты тоже заслуживают отдельного внимания.

Кадр со съемок фильма Последний богатырь
Кадр со съемок фильма «Последний богатырь»

Вот несколько любопытных фактов.

  • Часть съемок проходила в павильонах и на природе в Можайском районе, где нашли овраги и массивные деревья для лесных сцен.
  • Для сцен на болоте в павильоне построили специальный водоем. На его создание ушло три недели и 200 тонн воды.
  • Водяной в исполнении Сергея Бурунова был полностью создан с помощью CGI. Чтобы «оживить» властелина вод, художникам по графике понадобилось более тысячи кадров.
  • Для Бабы-яги и Кощея изготовили специальные силиконовые накладки на нос, уши и подбородок. Каждый съемочный день актеры получали новый комплект деталей.
  • Наряды нечисти создавались из природных материалов. Например, костюм Чудо-Юда скрепляли из козьих шкур, а платье Бабы-яги было собрано из валяной шерсти с вплетенными ветками, ягодами и веревками.