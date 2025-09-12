Одна из самых зрелищных сцен фильма — зажигательный танец и песня Ивана в логове Чудо-Юда — снималась в пещере Уаз-Абаа, которая находится в Абхазии. В ее прохладных сводах протекает чистый ручей — он служит редким источником питьевой воды в этой местности. Неудивительно, что природный объект давно стал популярным у туристов: сюда приезжают не только ради необычной атмосферы, но и чтобы увидеть место, где волшебство кино встретилось с красотой дикой природы.