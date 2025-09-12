Ричмонд
Фильм «Брат навсегда» о дилогии Балабанова выйдет в прокат 30 октября

«Дилогия “Брат” продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем поколения»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Документальная картина «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых о дилогии режиссера Алексея Балабанова выйдет в прокат 30 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

«Кинопрокатная компания “Вольга” 30 октября выпустит на больших экранах документальный фильм “Брат навсегда”. Лента производства кинокомпании СТВ — масштабное исследование феномена дилогии “Брат” режиссера Алексея Балабанова», — сказали в пресс-службе.

Режиссеры документального фильма Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса дилогии «Брат», изучают редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания, но также обращаются к экспертам, чтобы понять, как фильмы Балабанова стали частью культурного кода современной России.

«Дилогия “Брат” продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — приводят в пресс-службе слова Григория Сельянова.