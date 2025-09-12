Шахназаров: ситуация с отменой русской культуры на Западе придет в норму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Проблема с отменой русской культуры на Западе рано или поздно будет решена. Таким мнением поделился народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Ранее в афинском концертном зале «Мегарон» было отменено выступление народного артиста России пианиста Дениса Мацуева. Организаторы объяснили решение «сложившейся международной обстановкой». В июле также не состоялось выступление народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева в Казерте на фестивале «Лето короля», где маэстро должен был дирижировать Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно при участии солистов Мариинского театра.
«Нам не стоит волноваться по этому поводу. Валерий Гергиев — выдающийся композитор, дирижер и музыкант. Он будет давать концерты в России. У нас очень благодарная публика. Этот период (отмены русской культуры — прим. ТАСС) обязательно пройдет», — сказал собеседник агентства.
Ранее Гергиев в беседе с ТАСС отметил, что отмена концерта в Италии никак не сказалась на его жизни. По его словам, это выступление он воспринимал как возможность продолжить традицию межкультурного обмена.
О форуме
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности».
Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидаются выступления более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую — «Художественное образование».
Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.